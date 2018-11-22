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Hırsızlar evdeki altın kaplama muslukları çaldı

Şanlıurfa'nın Şenevler Mahallesi'nde bulunan bir eve giren hırsızlar, evde bulunan altın kaplama muslukları çaldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:34
Hırsızlar evdeki altın kaplama muslukları çaldı

Şanlıurfa'da, 2 hırsız girdikleri evdeki altın kaplama muslukları çaldı.

Şenevler Mahallesi'nde bir kişi polisi arayarak, evre olmadığı sırada gelen 2 hırsızın değerli bir şey bulamayınca banyosunda bulunan tanesi 750 lira olan altın kaplama 11 musluğu çaldığını söyledi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasından daireye iki kişinin girdiğini tespit etti. Parmak izi incelemesi yapan polis, kamera görüntülerinden eşkalini belirlediği iki şüphelinin kimliklerinin saptanarak yakalaması için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:34
  1. Hırsızlar evdeki altın kaplama muslukları çaldı
  2. Şanlıurfa
  3. Hırsızlık
  4. Altın kaplama musluklar

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