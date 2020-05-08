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Aktüel

Hırsızlar çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, çaldıkları eşyalarla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:10:27 -
Hırsızlar çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, çaldıkları eşyalarla yakalandı.


Sanayi Mahallesinde bir iş yerine giren hırsızlar binlerce lira değerindeki eşyaları alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin yaptığı şikayet üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesiyle olayı gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, iş yerinden çaldıkları eşyalar tespit edilerek sahibine teslim edilirken, 3 hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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