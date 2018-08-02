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Hırsızlar Adli Tıp Kurumunu soydular!

Gaziantep'te pes dedirten bir hırsızlık gerçekleşti. Hırsızlar, Gaziantep Adli Tıp Kurumunun 60 metrelik elektrik kablosunu çaldılar.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:05
Hırsızlar Adli Tıp Kurumunu soydular!

Hırsızlık olayı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda meydana geldi. Dün gece bilinmeyen bir saatte mezarlık yanındaki Elektrik direğinden Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na elektrik veren 60 metrelik kabloyu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Polis olay yeri incelemesinden sonra elektrik arıza servisi olay yerine gelerek çalınan kablonun yerine yeni kablo çekti. Elektrik kablosunun koparılmasından dolayı elektriksiz kalan Adli Tıp Kurumu Jeneratör ile elektrik temin etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 ay önce yine Adli Tıp Kurumu'nun UYAP'tan gelen internet kablosunu kesilerek çalınmıştı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:05
  1. Gaziantep Adli Tıp Kurumu
  2. soygun
  3. hırsızlık
  4. hırsızlar

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 46 dk önce
    Kamera Ve Alarm Taksınlar.
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