Hırsızla iş tutmak CHP’nin işi

YAVUZ SELİM İSTANBUL

KPSS’deki 200 sorudan 20’sinin bir yayınevinin test kitapçığındaki ile aynı olması üzerinden oluşan şaibe bulutunu, sınavı iptal edip 5 koldan çalışma yürüterek dağıtan AK Parti iktidarına “cemaatler üzerinden yandaşlarına soru sızdırtıyorlar” diye saldıran CHP ve Zillet bileşenlerinin, FETÖ’cülerin çalınan soruları militanlarına aktardığı merkez olan dershanelerin kapatılmasıyla ilgili kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götürdüğü, kapatılan Fem, Anafen, Fatih Koleji gibi örgüt yuvalarına ise sahip çıktığı öğrenildi.

Geçmişine baksın

Soru çalınmalarının önüne geçip,FETÖ militanlarının bu yolla kamu kurumlarına sızmasına engel olmak için dershanelerin kapatılmasına ilişkin kanunun Nisan 2014’te AYM’ye taşındığı, AYM’nin de Eylül 2015’te dershanelerin kapatılmasını öngören kanunu oy çokluğu ile iptal ettiği bildirildi. Günümüzde KPSS şaibesinden hükümeti sorumlu tutan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Kasım 2013’te “Bugünkü koşullarda dershanelerin kapatılması akıllı politika değil” deyip FETÖ’nün avukatlığına soyunduğu, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun ise Temmuz 2014’te Anafen Dershanesi ile Fatih Koleji’nin binalarına kilit vurulmasına, “15-20 yıldır eğitimlerine devam eden kurumlara şimdi başka bir nedenle baskı uygulamak, hukuk dışı davranmak, bu devlete yakışmaz, yapılanlar tamamen hukuk dışıdır” diye karşı çıktığı kayıtlara geçti. 4 kez girdiği KPSS’den başarısız olup, FEM Dersanesi’ne gittikten sonra 2010 KPSS’de 1. olan Gamze Tembel Eser gibi FETÖ’cülerin soru hırsızlığı yuvası vasfındaki dershanelere kalkan olan, “KHK’lıları görevine iade edeceğiz” söylemiyle hırsız FETÖ’cüleri yeniden kamuya doldurmayı vaat eden, örgütün yurt dışı ve içindeki kadrolarıyla iş tutup FETÖ’yü zilletin gizli ortağı yapan CHP’nin iktidara yönelik eleştirilerine siyasiler ve yazarlardan sert tepki geldi.

Çalmak CHP ve FETÖ işi

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları dile getirdi: “Soru çalmada mahir olan CHP ve ürünü FETÖ’dür. Onlar soru hırsızlarıyla iş tutmayı iyi bilir. Tarihten bu yana CHP’nin imtihanla kamuya adam alma gibi de bir derdi yoktu, yıllar boyunca istedikleri gibi kamu kurumlarını yandaşlarıyla doldurdular. Millet büyük tepki gösterince işe alımlarda KPSS formülü devreye sokuldu. Sonrasında da soru çalarak yola devam ettiler. Şu an CHP tantana yapıyor. Gerçeği örtmeye çalışıyorlar. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkarılacak olmasının endişesi içerisindeler. Soru çalma işinin mucidi de, üstadı da, profesörü de kendileri ve ürünleri FETÖ’dür.”

Bunlar tantanacı

Şaibenin mutlaka açığa çıkarılacağını vurgulayan Çamlı, şöyle devam etti: “Eskiden Eminönü’nde tantanacılar vardı. Aralarında kavga eder, gürültü-tantana çıkarırlardı. Saf temiz bir Anadolu evladı araya girip kavgayı ayırayım derken onu soyarlardı. Bunların tantanasının gayesi de budur. Ama hükümet hiçbir memur adayının hakkını yedirmeyecek, soru hırsızlığı suçuna yeltenmiş olanlar varsa geçmişte olduğu gibi hepsini açığa çıkarıp yargıya teslim edecek ve bu şaibeyi aydınlatacaktır.”

Muhalefet sorumsuz

Gazeteci Yazar Arzu Erdoğral da, şunları söyledi: “Maalesef Türkiye’nin en büyük sorunu muhalefetin bu her şeyde iktidara kara çalma hamlesidir. Sürece katkı sağlayacaklarına boş eleştiriyle geçiştiriyorlar. Diyelim ki bu yayınevi soruları çaldı, peki soruyu çalan kişiler açık seçik test kitabında bu soruları yayınlar mı? Bu sorular gizli şekilde istedikleri kişilere verilmiş olmaz mıydı? Kimse çaldığı şeyi açıktan göstermez. Burada titiz bir organizasyon var. Bu adamların neden açıktan soruları yayınladığının üzerinde durulmalıdır. Türkiye’de yardım edilecek birçok mağdur varken, zamanında soru çalmış, FETÖ’ye hizmet etmiş kişileri ‘KHK’lılar’ diyerek sahiplenip kamuya geri iade edeceklerini söyleyen de maalesef ki CHP’dir. Amacı ülkeyi ele geçirmek olan bir terör örgütüne bu kadar imtiyaz tanımayı vaat eden CHP’nin mevcut süreçte iktidara yönelik böylesine eleştirileri asla kabul edilemez bir akıl tutulmasıdır.”