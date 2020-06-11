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Aktüel

Hırsızın rahatlığı ’Pes’ dedirtti

Kayseri’de 6 farklı hırsızlık olayında araçlardan teyp, amfi gibi malzemeleri çalan 2 kişi tutuklanırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde hırsızın araçtan hırsızlık yaptığı sıradaki rahatlığı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:36:47 -
Hırsızın rahatlığı ’Pes’ dedirtti

Kayseri’de 6 farklı hırsızlık olayında araçlardan teyp, amfi gibi malzemeleri çalan 2 kişi tutuklanırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde hırsızın araçtan hırsızlık yaptığı sıradaki rahatlığı dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentin farklı noktalarında 5 otodan hırsızlık ve 1 ikametten hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen S.D. (21) ve C.Y.’yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli 2 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, çalınan malzemeler de şüphelilerden elde edilerek sahiplerine teslim edildi.



Hırsızın rahatlığı kamerada


Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın aracından inerek başka bir aracın bagajını rahatlıkla açtığı ve ses sistemini sökerek çaldığı görüldü. Gündüz vakti gerçekleşen olayda hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

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