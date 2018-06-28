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Hırsızın araç çalma nedeni duyanları şaşırttı

Adana'da bir otomobil hırsızı, kazada araç gören aracını onarmak için aynı marka ve model araç çaldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:35
Hırsızın araç çalma nedeni duyanları şaşırttı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Bürosu Amirliği ekipleri, Ali A'ya ait 01 CTS 50 plakalı hafif ticari aracın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki yaklaşık 200 kameranın kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, aracı merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde buldu.

Aracı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Abidin B, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Zanlının, 01 EVP 59 plakalı hafif ticari aracıyla kaza geçirdiği, onarmak amacıyla yedek parça temini için Ali A'ya ait aynı model ve marka hafif ticari aracı çaldığı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:35
  1. adana
  2. yüreğir
  3. otomobil hırsızı

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