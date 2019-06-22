0553 313 94 23

Hırsızdan pişkin not!

Adıyaman’da bir eve giren hırsız veya hırsızlar daha sonra ‘özür yazısı’ yazarak evden ayrıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 19:19
Hırsızdan pişkin not!

Olay, Yavuzselim Mahallesi Arzum Kent Caddesinde bulunan bir binanın 2. katında meydana geldi. E.A.'ya ait evin banyo penceresinden evde kimsenin olmadığı esnada girin hırsız veya hırsızlar evde bulunan 1 altın küpe, 600 TL para ve çocukların kumbarasında bulunan yaklaşık 500 TL'lik bozu paraları alarak kayıplara karıştı. Ev sahibi eve geldiğinde eve hırsız girdiğini fark etti.

Ev sahibi oturma odasında bulunan televizyon sehpasındaki yazıyı fark görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sehpanın üzerine hırsız veya hırsızlar “Özür dilerim” yazdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 19:19
  1. hırsız
  2. not
  3. pişkin
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen..
    2. Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı..
    3. Kayseri'de sağanak sele neden oldu!
    4. Trump: “İran ile savaş seçeneği her..
    5. Tunceli'de 2 terörist öldürüldü!
    6. Siirt’te köprü yapımında kullanılan..
    7. 2019 Afrika Uluslar Kupası
    8. Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale..
    9. Dünyayı sarsan ses kaydını..
    10. Sivas’ta şiddetli yağış caddeleri göle..
    11. "İspat etsin, AK Parti adına özür..
    12. Kayıp 6 yaşındaki çocuk sulama..
    13. Hititlerin başkentinde "Hattuşa Barış..
    14. Hırsızdan pişkin not!
    15. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi..
    16. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    17. Japonya'yı karıştırdı! Sümüklü böcek..
    18. Rodallega Denizlispor’da
    19. "Siyasi görüşlerimizi tribünlere..
    20. GÜNCELLEME - Kocaeli'de cinayet
    21. Çine’de motosiklet hırsızlığına..
    22. Binali Yıldırım: “PKK terör örgütü..
    23. Malatya’da yalnız yaşayan kadın evinde..
    24. Karabük Birlik Vakfından Vali Gürel’e..
    25. Fethiye’de tartıştığı kişiyi bıçakla..
    26. Galatasaraylı yıldızın yeni takımı..
    27. Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
    28. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları..
    29. Göçmen yanlısı politikacılara ölüm..
    30. Bursa'da otomobil ortadan ikiye..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!