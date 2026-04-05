Hırsızdan pes dedirten takas: Çaldığı bisikleti bırakıp motosiklet çaldı

Serik Orta Mahalle’de yaşanan hırsızlık olayı, sabah saatlerinde motosikletini evinin önüne park eden Kerem Ayhan'ın, akşam saatlerinde yerinde bulamamasıyla ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın olay yerine gelirken kullandığı bisikletin de çalıntı olduğunu tespit etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bisikletle geçerken motosikleti fark ettiği, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra bisikleti bırakıp motosiklete binerek hızla uzaklaştığı görüldü.

AĞABEY SEN Mİ ALDIN

Çalınan motosiklet sahibi Kerem Ayhan, "Bir baktım motosikletim yok. Hemen ağabeyimi aradım, 'Ağabey sen mi aldın' dedim , 'yok' dedi. Sonra etrafa baktık, bulamadık. Daha sonra polise gittik ve ifade verdik. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Yaptıkları incelemede bisikletin de çalıntı olduğunu öğrendik. Kamera kaydına baktığımızda şahıs bisikletle geliyor. Geçerken herhalde gözüne motosikleti kestiriyor. Geri dönüyor ve etrafı kolaçan ettikten sonra geldiği bisikleti bırakıp, motosikleti alıyor. Daha sonra gaza basıp gidiyor" dedi.