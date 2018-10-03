Hırsızdan ilginç savunma! Görünce dayanamıyorum

Konya'da bir ay içinde 5 ayrı bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı kendisini, "Görünce dayanamayıp çalıyorum" diyerek savundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir ay içerisinde kent merkezinde meydana gelen bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce poliste 15 farklı suçtan kaydı bulunan Bayram B. (24) olduğunu belirledi.

Yeri belirlenen Bayram B, kendisine yardım ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Muhammed Hayr B. ile birlikte gözaltına alındı.

"Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet, motor çalmışımdır"

Çaldıkları motosikletleri 400 lira karşılığında sattıkları öğrenilen zanlılardan Bayram B'nin ifadesinde, "Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet çalmışımdır. Onları görünce dayanamayıp çalıyorum" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bayram B. tutuklandı, Muhammed Hayr B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.