THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Hırsızdan ilginç savunma! Görünce dayanamıyorum

Konya'da bir ay içinde sayısız hırsızlığa karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlıdan ilginç bir savunma geldi. Daha önce 15 farklı suçtan kaydı bulunan Bayram B. kendini "Görünce dayanamıyorum" diyerek savundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:06
Hırsızdan ilginç savunma! Görünce dayanamıyorum

Konya'da bir ay içinde 5 ayrı bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı kendisini, "Görünce dayanamayıp çalıyorum" diyerek savundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir ay içerisinde kent merkezinde meydana gelen bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce poliste 15 farklı suçtan kaydı bulunan Bayram B. (24) olduğunu belirledi.

Yeri belirlenen Bayram B, kendisine yardım ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Muhammed Hayr B. ile birlikte gözaltına alındı.

"Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet, motor çalmışımdır"

Çaldıkları motosikletleri 400 lira karşılığında sattıkları öğrenilen zanlılardan Bayram B'nin ifadesinde, "Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet çalmışımdır. Onları görünce dayanamayıp çalıyorum" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bayram B. tutuklandı, Muhammed Hayr B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:06
  1. Konya
  2. hırsız

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TUDES, İstanbul trafiğini “çok sıkı” denetliyor
    1. TUDES, İstanbul trafiğini “çok sıkı”..
    2. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için..
    3. Hırsızdan ilginç savunma! Görünce..
    4. AİHM kararını verdi! Öcalan'ın..
    5. Türkiye'nin uydu sayısı 6'ya yükselecek
    6. Müslümanların ilk kıblesi çiğneniyor!..
    7. Ünlü sinema oyuncuna rekor ceza!
    8. İran'ın tedbir talebi kabul edildi!
    9. Kayseri'de akılalmaz kavga! İtekledi,..
    10. Trump, Kral Selman'dan açık açık..
    11. Rusya açıkladı! Fiyatlar daha da..
    12. Beykoz’da öldüğü 5 ay sonra fark..
    13. Görüşmeler resmen gerçekleşiyor!
    14. Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü,..
    15. ÖSYM ALES-3 sınavı ne zaman?
    16. Aksoy: Makedonya’nın AB ve NATO üyesi..
    17. Güneş'ten Oğuzhan'a kesik!
    18. Quaresma zirveyi Loris Karius'tan geri..
    19. Donald Trump, Kral Selman'ı hedef..
    20. Katalan Lideri Torra'dan İspanya'ya..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı