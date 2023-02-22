Hırsız Yahudi iş başında

İşgalci İsrail askerleri sık sık Filistinlilerin evlerine düzenledikleri baskınlarda zaman zaman onların paralarına veya değerli eşyalarına el koyuyor.

Son olarak işgal askerlerinin, Kudüslü mahkum Muhammed Ferehat'ın Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan semtinde bulunan evini basarak önemli miktarda parasını çaldıkları öğrenildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin Filistin haber ajansı Wafa'dan aktardığı habere göre, işgal askerleri, ailenin evde bulunmadığı sırada Filistinli tutuklunun evini bastı ve aile bireylerinin özel eşyalarını karıştırdı. Bu sırada buldukları 3 bin şekel (yaklaşık 16 bin lira) parayı da çaldılar.

Muhammed Ferehat'ın 12 yıl hapse mahkum olduğu ve 6 yıldır hapiste tutulduğu biliniyor.

Mavi Marmara gemisini basan İsrail askerlerinin de gemi yolcularının paralarını, kredi kartlarını ve banka kartlarını gasp ettikleri, daha sonra bu kartlardan kullanabildikleriyle bazı yerlerde alışveriş yaptıkları iddia edilmişti.