Hırsız yahudi Filistin halkının 161 milyon lirasını çaldı!
7 Ekim'den beri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki katliamı sürdüren siyonist askerler, işgal ettikleri evlerden para çalıyor.
Sosyal medyadan görüntü paylaşan yahudi askerleri, çaldıkları paraları sergiledi.
Soykırımcı Netenyahu liderliğindeki siyonist askerlerin, paylaştığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Hırsızların, işgal ettikleri Filistinlilerin evlerinden, 7 Ekim'den bu yana 20 milyon şekel yani 161 milyon TL'ye tekabül eden tutarda para çaldıkları öğrenildi.