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Hırsız ve katil Batı

Bugünkü maddi refahını emperyalist politikalarına borçlu olan Avrupa ülkelerinin, sömürdükleri ve işgal ettikleri toprakların tarihi eserlerini kendi ülkelerine kaçırdığı ortaya çıktı. İngiltere’de 69 bin, Almanya’da 75 bin, Fransa’da 70 bin, Avusturya’da ise 37 bin çalıntı tarihi eser sergileniyor.

16 Aralık 2018 Pazar 12:00
Hırsız ve katil Batı

Son iki yüzyıldır dünyaya kan ve gözyaşı tohumları eken Avrupa medeniyetinin, sömürdükleri ülkelerin tarihi eserlerini de yağmaladıkları ortaya çıktı. Emperyalist politikaları sonucu kolonileri haline getirdikleri mazlum coğrafyaların tarihi birikimlerini çalan Batılı ülkelerin, söz konusu tarihi eserleri kendi müzelerinde sergiledikleri belirlendi. Her fırsatta dünyaya insan hakları dersi verme küstahlığını gösteren İngiltere’nin Afrika’daki sömürgelerinden ve işgal yıllarında Anadolu’dan çaldıkları 69 bin eseri British Museum’da sergilediği, Belçika’nın ise Afrika kıtasındaki sömürge topraklarından kaçırdığı 180 bin tarihi eseri Orta Afrika Kraliyet Müzesi’nde teşhir ettiği bildirildi. Almanya’da Humboldt Forumu’nda 75 bin, Fransa’da Quai Branly Müzesi’nde 70 bin, Avusturya’daki Etnoloji Müzesi’nde ise (Weltmuseum) 37 bin çalıntı tarihi eserin sergilendiği tespit edildi.

Tarihi eser sömürüsü

Hedonist ve egoist hayat felsefeleri neticesinde dünyayı büyük bir varoluş bunalımına iten Batı medeniyeti, insanlık aleminin ortak mirası olan tarihi eserleri de kendi şahsi çıkarları için kullanmaktan çekinmemiş. Teknoloji alanındaki ilerlemesini emperyalist politikalarına borçlu olan Avrupa ülkelerinin, sömürge haline getirdikleri toprakların tarihi eserlerini de talan etmiş. Son yüzyılda çıkardıkları dünya savaşları ve iç karışıklıklar nedeniyle ölen 100 milyon insanın kanını ellerinde bulunduran Batı, hırsızlığın da kitabını yazmış. Demokrasinin ve insan haklarının sembol ülkesi olarak lanse edilen İngiltere, tarihi eser hırsızlığında başı çeken ülkelerden biri. Özellikle sömürgesi haline getirdiği Afrika ülkelerinden ve işgal yıllarında Anadolu topraklarından çaldıkları binlerce eseri ülkesine götürmüş. Toplam sayısı 69 bini bulan tarihi eserler, British Museum’da halen sergileniyor.

Eserleri çalmışlar

Genlerinde var olan faşizmi yansıtmaktan hiçbir zaman çekinmeyen ve terör örgütlerinin hamiliğini yapan Almanya da, hırsızlıktan diğer Avrupa ülkelerinden geri kalmamış. Almanya Humboldt Forumu’nda 75 bin çalıntı tarihi eser sergileniyor. Söz konusu eserlerin sömürge topraklarından getirildiği biliniyor. Son günlerde Sarı Yelekliler eylemleriyle sarsılan ve kaosa teslim olan Fransa da kolonyal hale getirdikleri Afrika ülkelerinin tarihi eserlerini yağmalamış. Fransa’da Quai Branly Müzesi’nde 70 bin civarında çalıntı tarihi eser teşhir ediliyor.

Yasa dışı işler

Avusturya’daki Etnoloji Müzesi’nde (Weltmuseum) ise farklı ülkelerden çalınan 37 bin tarihi eser sergileniyor. Belçika’da ise daha vahim bir durum göze çarpıyor. Toplamda 180 bin tarihi yapıt kaçıran Belçika söz konusu eserleri Orta Afrika Kraliyet Müzesi’nde gösterime sunuyor. Afrika’dan çaldıkları eserleri Afrika adına müze kurarak sergileyen Batı medeniyeti yüzsüzlükte sınır tanımıyor. Çalıntı eserlerin bir kısmının, arkeolojik kazı maskesiyle ele geçirilerek, yasa dışı yollardan yurt dışına götürüldüğü tahmin ediliyor.

Çingene kızı ülkemize getirilmişti

Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs yöresindeki Zeugma Antik Kenti’nden 1965 yılında çalınan “Çingene Kızı”nın paha biçilmez 12 parçası ABD’de ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin 6 yıldır geri almak için mücadele verdiği dava geçen haftalarda sonuç vermişti. Uzun yıllar ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği ait olduğu topraklara getirilmişti.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:00
  1. Gaziantep
  2. Avrupa medeniyeti
  3. tarihi eserler
  4. Emperyalist politikalar
  5. Batılı ülkeler
  6. İngiltere
  7. Afrika
  8. Anadolu
  9. British Museum
  10. Orta Afrika Kraliyet Müzesi
  11. Humboldt Forumu
  12. Quai Branly Müzesi
  13. Etnoloji Müzesi
  14. Weltmuseum
  15. Hedonist
  16. egoist
  17. Batı medeniyeti
  18. Sarı Yelekliler
  19. Zeugma Antik Kenti
  20. Çingene Kızı
  21. ABD
  22. Ohio Bowling Green State Üniversitesi
  23. Zeugma Çingene Kızı mozaiği

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