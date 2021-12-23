Hırsız vaaaar!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak son günlerde döviz kurunda yaşanan hareketliliği ele aldı. Doların yükselişte olduğu dönemde de, düşüşte olduğu dönemde de bazı kişilerin vurgun peşinde olduğunu söyleyen Dilipak, "Enflasyon da Riba da hırsızlıktır. Enflasyon ve Riba; Şeytan’ın ikiz evladıdır! Kim ki, adalet terazisi, kefesinde mal ya da para, tartılan ölçü ve tartıyı ya da buna esas istatistik bilgilerle manipülasyona kalkarsa Allah’ın laneti onların üzerindedir. Çünkü onlar haksızlığa, hırsızlığa yönelmişlerdir. Bu kirli oyunda, adaleti tesis noktasındaki meşru müdahale dışında, kim sisteme müdahale etti ise onlar bu günahın suç ortaklarıdırlar. " dedi.

İşte o yazı;

Öyle anlaşılıyor ki, birileri işinin görülmüş olmasını istiyor. Onun helal olup olmadığı çok da umurlarında değil. “Gemisini yürüten kaptan”, o geminin nasıl yürüdüğü pek umurlarında değil sanki. Bu tür insanlara kızar gibi gözükse de kıskanır aslında. Hele onu kendinden daha akılsız, daha yüksek ve zengin görüyorsa! Yalancıya da kızmazlar. Çünkü kendisi de yalancıdır bu tiplerin. “At hırsızı” olacaksın, ötekinin kılıcını elinden alacaksın!. Birileri eğer bir şeyler yapamıyorsa, “iş bilmezliğindendir” derler! Çünkü “Adamını bulacak” “hürmet”ini vereceksin!.

Toplumlar sürüleşmişse rüzgarın savurduğu yere, koyunlar boynuzlu koçun gittiği yere, develer eşeğin peşinden, sürüler çobanın güttüğü yere, önüne konulan yeşil otun peşinden gider. Onun için bize “Raina demeyin, unzurna deyin”, “din (ve siyaset büyüklerini ve Allah’tan başka hiç kimseyi) İlah ve Rab edinmeyin” denmiştir ama kim dinler.

İnsan, “ekmel-i mahlukat, eşref-i mahlukat” olabildiği gibi “Belhum adal” da olur.

Şeytan onların kulağına fısıldar. “Sonra Allah’tan af dilersin. Allah affeder”..

Ama demez ki, “Önce tevbe etmelisin, üzerindeki haram para, makam, mallardan nefsini ve bedenini temizlemelisin, yoksa Allah affetmez”. Allah uyarmadı mı, “Şeytan sizi Allah’la aldatmasın” diye! Şu süreçte milyarlarca lira birilerinin cebinden çıktı ve birilerinin cebine girdi. Doları yükselirken de, düşerken de birileri vurgun peşinde idi. Enflasyon da Riba da hırsızlıktır. Enflasyon ve Riba; Şeytan’ın ikiz evladıdır! Kim ki, adalet terazisi, kefesinde mal ya da para, tartılan ölçü ve tartıyı ya da buna esas istatistik bilgilerle manipülasyona kalkarsa Allah’ın laneti onların üzerindedir. Çünkü onlar haksızlığa, hırsızlığa yönelmişlerdir. Bu kirli oyunda, adaleti tesis noktasındaki meşru müdahale dışında, kim sisteme müdahale etti ise onlar bu günahın suç ortaklarıdırlar.