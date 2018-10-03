THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Hırsız: Onları görünce çalmadan duramıyorum

Konya'da son bir ayda 5 motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Bayram Babur (24) tutuklandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:09
Hırsız: Onları görünce çalmadan duramıyorum

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda kent merkezinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis,  şüphelinin daha önce 15 farklı suçtan kaydı ve hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı  bulunan Bayram Babur olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan polis, Babur'u çaldığı motosiklet üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Bayram Babur, çaldığı 3 bin lira değerindeki motosikletlerinin her birini 400 lira karşılığında, elektrikli bisikletleri ise çeşitli fiyat aralıklarında sattığını söyledi. Babur, hırsızlık olaylarını, Suriye uyruklu Muhammed Hayr Beg (38) ile birlikte 3 kişiyle gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Muhammed Hayr Beg'i de gözaltına aldı. Diğer iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bayram Babur'un polisteki ifadesinde, "Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet ve motosiklet çalmışımdır. Onları görünce dayanamayıp çalıyorum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bayram Babur tutuklandı, Muhammed Hayr Beg ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:09
  1. Konya
  2. hırsız
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    1. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    2. Kanada, Müslüman katili Myanmar Lideri..
    3. Halıyı silmek uğruna kendinizi..
    4. TUDES, İstanbul trafiğini “çok sıkı”..
    5. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için..
    6. Hırsızdan ilginç savunma! Görünce..
    7. AİHM kararını verdi! Öcalan'ın..
    8. Türkiye'nin uydu sayısı 6'ya yükselecek
    9. Bim 5-12 Ekim aktüel indirimli ürünler..
    10. Müslümanların ilk kıblesi çiğneniyor!..
    11. Ünlü sinema oyuncuna rekor ceza!
    12. İran'ın tedbir talebi kabul edildi!
    13. Kayseri'de akılalmaz kavga! İtekledi,..
    14. Trump, Kral Selman'dan açık açık..
    15. Rusya açıkladı! Fiyatlar daha da..
    16. Beykoz’da öldüğü 5 ay sonra fark..
    17. Görüşmeler resmen gerçekleşiyor!
    18. Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü,..
    19. ÖSYM ALES-3 sınavı ne zaman?
    20. Aksoy: Makedonya’nın AB ve NATO üyesi..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı