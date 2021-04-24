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Yaşam ‘Hırsız’ karga yakalandı! Güldüren anlar
Yaşam

‘Hırsız’ karga yakalandı! Güldüren anlar

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 11:32:00 -

Pendik’te bir bakkal dükkanına ait stantta yaklaşan ve cips paketini alarak kaçmaya çalışan karga iş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Yüzleri gülümseten o anlarda karga cips paketini de bırakıp, uçarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, standa yaklaşan karganın cips paketini gagasıyla aldığı esnada iş yeri sahibine yakalanması üzerine cips paketini de bırakarak uçarak uzaklaştığı görülüyor.

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