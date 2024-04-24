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Yerel Hırsız güvenlikçi, kamera görüntülerini polise veren yöneticiyi 9 kez bıçakladı
Yerel

Hırsız güvenlikçi, kamera görüntülerini polise veren yöneticiyi 9 kez bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 16:25:00 -
Hırsız güvenlikçi, kamera görüntülerini polise veren yöneticiyi 9 kez bıçakladı

Adana'da aynı sokakta geçen ay hırsızlık girişimlerinin çoğalması üzerine polis ekipleri sokakta bulunan Halil Yatsı Kaya apartmanına gelip yönetici Mahmut Gümüş'ten (40) güvenlik kamerası görüntülerini istedi.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri hırsızın aynı apartmanda oturan özel güvenlik Selami C. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Selami C., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apartmana gelen Selami C., yöneticiye ‘Neden güvenlik kamerası görüntülerini polise verdin' diyerek tepki gösterdi. Selami C., 17 Nisan’da ise apartmanın girişinde Gümüş'ü sırtının 9 yerinden bıçakladı. Durumu ağır olan Gümüş, 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine gelirken yakalanan Selami C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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