Hırsız güvenlikçi, kamera görüntülerini polise veren yöneticiyi 9 kez bıçakladı

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri hırsızın aynı apartmanda oturan özel güvenlik Selami C. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Selami C., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apartmana gelen Selami C., yöneticiye ‘Neden güvenlik kamerası görüntülerini polise verdin' diyerek tepki gösterdi. Selami C., 17 Nisan’da ise apartmanın girişinde Gümüş'ü sırtının 9 yerinden bıçakladı. Durumu ağır olan Gümüş, 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine gelirken yakalanan Selami C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.