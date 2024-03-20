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Yaşam Hırsız çaldığı bitkiyi geri getirdi!
Yaşam

Hırsız çaldığı bitkiyi geri getirdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 18:27:00 -

Aydın'ın Efeler ilçesinde havalandırmak için dükkanının önüne çıkardığı süs bitkisinin çalınmasının ardından hırsıza seslenen esnafın çağrısını duyan hırsız, aldığı çiçeği geri getirdi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde doğal gaz işi yapan Aykut Ünlü, sabah işe geldiğinde havalandırmak için dışarıya çıkardığı süs bitkisinin saksısında olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ünlü, süs bitkisinin içerisinde değerli taşlarla birlikte, kimliği belirsiz bir kadın tarafından köklenerek çalındığını gördü. Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Ünlü, kamera kayıtlarından tespit ettiği hırsıza seslenerek, çaldıklarını geri getirmesini, aksi takdirde kamera kayıtlarıyla birlikte suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Esnafın çağrısı karşılık buldu

Çok sevdiği süs bitkisi çalınan Ünlü’nün çağrısını duyan kimliği belirsiz kişi, çıkan haberlerin ardından akşam saatlerinde poşet içerisinde getirdiği bitkiyi saksısına bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Tanınmamak için yüzünü kapatan kişinin çalınan süs bitkisini geri getirmesi ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

“Bir çiçek için hırsız damgası yemeye değmez”

Ofisini güzelleştirmek için aldığı değerli süs bitkisinin geri gelmesine sevindiğini ifade eden esnaf Aykut Ünlü ise, “Dışarıya havalandırmak için bıraktığım çiçeklerimden birisi çalınmıştı. Çalan vatandaş, herhalde kendisini haberlerde gördükten sonra bir yakınına muhtemelen geri koydurmuş buraya. Poşet içerisinde. Akşam işten gelip baktığımda bir poşet vardı saksının içerisinde. Kayıtları izlediğimde, bir kişi hızlı hızlı geliyor, poşeti saksının içerisine koyuyor ve devam ediyor. Bu şekilde ağacımız geri geldi. Fakat içerisinde değerli taşlar yok. Onu bulamadıkları için herhalde başka beyaz taşlar koymuşlar içerisine. Bir çiçek için hırsız damgası yemeye değmez. Bunu gelip isteseniz, her türlü yardımcı oluruz size. Değerli taşları da bulurlarsa, toprağı muhtemelen dökülmüş bir yerde, onu da bulup getirirlerse sevinirim” dedi.

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