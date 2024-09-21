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Yaşam Hırsız beklerken bakın neyle karşılaştı
Yaşam

Hırsız beklerken bakın neyle karşılaştı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 20:20:00 -

Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karşı Antep fıstığı bekçiliği yapan bir bekçi nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanla karşılaştı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı kırsal Zergil Mahallesi'nde hırsızlık olaylarına karşı fıstık nöbeti tutan bir vatandaş, gece motosikletiyle devriye attığı esnada önünde hızlı bir şekilde koşan bir hayvana rastladı. İlk başta karanlıkta fark edemediği ve hırsız sandığı hayvanın Dünya Doğa ve Doğal Yaşamı Koruma Birliği (IUCN Redlist) tarafından nesli tükenme tehlikesi statüsünde bulunan çizgili sırtlan olduğunu anladı. Bekçi o anları ise cep telefonunu çıkararak kayda aldı.

Görüntülerde nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanın motosikletli vatandaştan korkma ve bir anda tarlaya girerek gözden kaybolma anları yer aldı.

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