Hıristiyanlık propagandasına dikkat uyarısı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Erbaş’ın din ve eğitim hizmetlerinin en ileri seviyede olmasını istemesinin çok doğru ifadeler olduğunu ancak sözde kalmaması gerektiğini söyledi. Ünal, şöyle devam etti: “Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri, il ilçe müftüleri başta olmak üzere bütün din görevlilerinin en önemli görevi, insanlarımızı yüce dinimiz İslam hakkında bilgilendirmek, onlara rehberlik etmek olmalı. Nüfusunun neredeyse tamamına yakını Müslüman olan Türkiyemizde istenmediği halde evlere İncil ve Hıristiyanlık propagandası yapan kitaplar gönderildiğine şahit oluyoruz. Özellikle sosyal medya internet vasıtasıyla gençlerimizin kafasını bulandırmak gençlerimize farklı vaatlerle Hıristiyanlık aşılamak ve bunları sanki legal bir iş yapıyormuş görüntüsü ile yapmaya çalışanları görüyoruz. Bu sebeple biz Türk Diyanet Vakıf Sendikası olarak başta sayın Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere Başkanlığımızın üst düzey bütün yöneticilerini, il ve ilçe müftülerimiz ile bütün personelimizi bu konuda dikkatli ve hassas olmaya çağırıyoruz.”

Yaşantımızla örnek olmalıyız!

İslam dinin amacının, insanlara hem bu dünyada hem de ahiret aleminde huzur vaad ettiğine dikkati çeken Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise şunları söyledi: “Adem aleyhisselamdan günümüze kadar bütün topluluklar, mutlaka bir inancı kalplerine yerleştirmişlerdir. Cenab-ı Allah tarafından gönderilen en son din ise İslam’dır. Biz iman ediyoruz. İnanıyoruz. Gelinen nokta itibari ile insanların fersah fersah dinden uzaklaştığını ve uzaklaşmanın faturalarının da neler olduğunu ağır bedeller ödeyerek görüyoruz. Erbaş’ın da bahsettiği gibi din görevlileri artık hizmeti en ileri seviyeye taşımalı. İnsanlığa yaşantılarımızla da örnek olmalıyız.”