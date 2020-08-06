Hirisi nasıl yapılır? Hirisi tarifi
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kesilen kurban etleriyle bayramın özel yemeği "hirisi" yapılıp vatandaşlara dağıtılmakta. Peki Hirisi nasıl yapılır? İşte Hirisi tarifi…
Hırisi yapımı için malzemeler
1 kg. kemikli et
300 gr dövme buğday
6 su bardağı su
100 gr kuyruk yağı
Tuz, kimyon, karabiber
Toz biber (isteğe bağlı)
Hırisi yapılışı
Hırisi yapmak için bir gece önceden ıslatılan nohut ve buğday kazana alınır ve 3 ezerekten 4-5 saat kaynatılır. İçine haşlanan etler tiftiklenerek ekleniyor. Daha sonra tereyağ ve baharatlar ilave edilerek kıvamı çorba olana kadar ezilerekten tekrar kaynamaya bırakılıyor. En son bitmiş haline kuyruk yağı da eklenir. Kuyruk yağının fazlalığı da hirisinin tadını güzelleştirecektir.