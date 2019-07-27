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Hırdavat ve armatür sektörü ihracat için güçlerini birleştirdi

İhracatın önemli sektörlerinden Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği arasında iyi niyet protokolü imzalandı- HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu:- "İki sektör birleşince aşağı yukarı 10 milyar dolar ihracat olur"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:38
Hırdavat ve armatür sektörü ihracat için güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - İhracatın önemli sektörlerinden olan Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (ARMATÜR) arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

HISİAD ve ARMATÜR'ün ortak açıklamasına göre, ihracatın katma değer yaratarak artması konusunda seferberlik sürerken, hırdavat ve armatür sektörü de bu hususta önemli bir iş birliğine imza attı.

Halihazırda, ortak işler yapan iki sektörün önemli kuruluşları, HISİAD ve ARMATÜR, iyi niyet protokolü imzaladı. Yapılan protokol kapsamında, iki derneğin etkinlikleri birbirlerine açık olacak. Hedefte ise yerli üretimi artırmak, bu ürünleri tüm dünyaya ihraç etmek bulunuyor.

Bu yılın ocak ayında kurulan ARMATÜR ve mayıs ayında faaliyete geçen HISİAD, çok yeni iki dernek olmalarına karşın, attıkları hızlı adımlarla ortak paydada birleşen sektörlerini geliştirmek adına yoğun çaba sarf ediyor.

Açıklamada görüşlerine HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, iki derneğin ortak işler yaptığını ve ortak paydaşlarının olduğunu belirtti. Sektör olarak birbirlerini tamamladıklarını ifade eden Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Armatür, musluk ve tesisat malzemesi hırdavatın kümülatifin içinde olduğu ve hırdavatla beraber birleştiği ve kullanıldığı için ayrılmaz iki parça. Bizim dernek olarak hedeflerimiz ve hayallerimiz Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri tüm dünyaya satabilmek, rekabetçi şekilde Türkiye’de üretim yapabilmek, ürettiğimiz ürünlerle de dünyada söz sahibi olabilecek sektör lideri firmalar ve temsiliyet gücümüzle yine tüm dünyaya satabilmek. Hırdavat ve armatürcüler derneklerinin iyi niyet protokolünü bugün karşılıklı olarak imzaladık. Karşılıklı olarak, veri ve bilgilerimizi paylaşmak, yaptığımız sosyal oluşumları desteklemek, seminerler, toplantılar ve eğitimlere birbirimizi davet etmek, derneklerimize üye olmak istiyoruz. Sektörlerimiz, katma değerli ürünleri üretiyor. Bu yüzden biz bu ürünlere destek istiyoruz. Bunun için sektörlere özel fuarlar, teşvik ve destekler, kredi, bonuslar istiyoruz. İki sektör birleşince aşağı yukarı 10 milyar dolar ihracat olur."

Hırdavat sektörünün Türkiye’de yaklaşık 8 milyar dolar gibi bir hacme sahip olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, "2019 yılı, sektörde ihracatımızı arttırdığımız ve büyüttüğümüz bir yıl. 2019’un ilk yarısı sektörümüzde yaklaşık yüzde 15 büyüme var. El aleti, kilit, bağlantı elemanları, menteşe ve kesici takımlar, zımpara, mobilya aksesuarları çerçevesinde 91 tane GTİP oluşturduk. Bizim ürünümüzün ortalama 5 buçuk dolar civarında bir fiyatı var." değerlendirmesinde bulundu.

ARMATÜR Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan ise "Esasında buradaki amacımız bu iki derneği cari fazla veren iki sektör haline getirebilmek. Çünkü ürünlerimiz hem Avrupa’dan hem de Uzak Doğu’dan Türkiye’ye ithal edilebilen ürünler. Bunlar gözetim vasıtasıyla olabildiği kadar azaltılmaya çalışılıyor. Biz burada bunu korumacılıkla değil, sektörün gelişimiyle, ihracatın artmasıyla ve iş birlikleriyle anlamlaştırmak istiyoruz. Bunun için yeni pazarları hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Armatür sektörünün yaklaşık 3 milyar dolar gibi bir ithalatının olduğunu aktaran Turhan, buna karşılık, 2 milyar dolara yakın bir ihracatın olduğunu, ürünlerinin 11 ila 15 dolar arasında değiştiğini, çoğu ürünlerin orta veya yüksek teknoloji gerektiren ürünler olması sebebiyle katma değerli ürünler olduğunu bildirdi.


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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:38
  1. armatür
  2. HISİAD

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