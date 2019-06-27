0553 313 94 23

Hırdavat sektörü bir araya geliyor

4.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:46
Hırdavat sektörü bir araya geliyor

4. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde sektörü ağırlamaya hazırlanıyor.


Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, üretimin, ihracatın ve sanayinin hacminin artırılmasına yönelik özel fırsatlar sunma amacıyla kapılarını açacak.12 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda etkin sonuçlar alınabilmesi için; yurt dışı ve yurt içi ziyaretçi çalışmaları konusunda uzmanlaşmış ekiple, hedef ülke ve hedef sektör eşleştirmeleri yapılarak doğru ve sağlıklı iletişim çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Proje Müdürü Zülküf Karadayı, fuarın her yıl yaklaşık iki kat büyüyerek bütün sektörü kucaklayan bir proje olarak ilerlediğini kaydetti. Karadayı şöyle konuştu, “Türkiye, stratejik konumu ve ticari vizyonu sebebiyle, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun merkezinde, üreticileri ve alıcıları kolaylıkla bir araya getirebilme avantajı ile kendi başına gelecek vaat eden pazar olmakla birlikte, komşu ülkeler de göz önüne alındığında çok büyük bir pazara erişim olanağı sunuyor. Bu bakımdan fuarımız yurt içi tedarikçi ve toptancılar açısından bir toplanma yeri olduğu gibi yurt dışı ile Türkiye ve çevresi açısından da önemli bir buluşma noktası haline geldi.”


Üretim yapan büyük, küçük ve orta ölçekli firmalar için dış pazarlara açılma imkânı nitelikli fuarlardan geçtiğini ifade eden Zülküf Karadayı, 4. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı’nın ,dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sektör profesyonelleri ve satın alma yetkilileri ile buluşma fırsatı, yeni pazarlar, yeni hedef ülkeler, yüksek iş hacmine anında erişim olanağı, nitelikli ziyaretçi ile geniş networking imkânı sağlayacağını söyledi. Endüstriyel yelpazesiyle daha geniş müşteri portföyüne erişim olanağı sunan, üretim verimliliğini artıracak nitelikli ziyaretçilerin, rekabeti artırmayı hedefleyen büyük, küçük ve orta boy işletmelerin Türkiye’den ve çevre ülkelerden gelerek fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.


62 ülke 150 şehirden 9 bin 215 profesyonel ziyaretçi


4 gün boyunca toplamda 9 bin 215 ziyaretçiyi ağırlayan 2019 Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarında Irak, Libya, Çin, Cezayir, Kıbrıs, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Kosova, Makedonya, Ukrayna, İsrail, Fas, Rusya, Lübnan, Bulgaristan, Kazakistan, Tunus, Yunanistan, İngiltere, Almanya, Sırbistan, Suriye, Azerbaycan, Belçika, Mısır, Hindistan, Afganistan, Arnavutluk, Filistin, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Kuzey Kore, Hollanda, Tayvan, Özbekistan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa gibi ülkelerden katılımcılar bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Rusya'ya yaptırımları uzattı
    1. Avrupa Rusya'ya yaptırımları uzattı
    2. Akıncı Üssü davası
    3. Günaydın: "Çocuk ağlamakla fıtık..
    4. Beşiktaş’ta genç futbolcular sağlık..
    5. Gaziantep Büyükşehir Karate Takımı,..
    6. TCG Gökova Fırkateynine Almanya’da..
    7. Başkan Dutlulu basketbol yaz okulunu..
    8. Savaş: "Hatay’ın 10 milyar euro..
    9. Mardinli ve Suriyeli çocuklardan resim..
    10. Şahinbey’de spor ayakkabısı dağıtımı..
    11. İspanyol turistler Gelendost ve..
    12. Sivasspor teknik heyeti sağlık..
    13. Bayındırlık, İskan, Ulaştırma ve..
    14. Emniyet müdürünün oğlu kepçeyle oto..
    15. Deniz seviyesinde tiyatro başladı
    16. Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
    17. Yaban domuzunu kovboy gibi kement..
    18. Hemşireler simülasyonla eğitim alacak
    19. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü..
    20. Yanan evde mahsur kalan 2’si bebek 4..
    21. Bezelyenin sağlığa 12 ayrı faydası |..
    22. FETÖ'nün sözde "bölge imamı"na hapis..
    23. Sosyal medyada yürekleri ısıtan görüntü
    24. 30 yıldır düzele çalıyor
    25. Kendini doktor diye tanıtan ABD'li..
    26. ‘Baba’ çığlıkları atan yavruların..
    27. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    28. Zindan Altın Sürsürüspor’da
    29. Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja ve..
    30. Nevşin sen bu haberi okumasan da..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!