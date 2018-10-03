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Hırçınlığı duyma zorluğundan olabilir

İşitme kaybı çocuklarda fazla karşılaşılabilen bir problem. Ağrı, ateş gibi şikayetlere daha açık tepki verebilen çocuk işitme kaybına aynı netlikte reaksiyon vermeyebilir.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:39
Hırçınlığı duyma zorluğundan olabilir

Dolayısıyla ondaki işitme kaybı pek çok ebeveyn tarafından haftalar, aylar, hatta yıllarca ihmal edilebilir. Özellikle bebeklerde ve küçük yaştaki çocuklarda ihmal riski artar. Çocuğunuz, çevreden gelen seslere ilgisizse, ilk seslenişte cevap vermiyorsa, yüksek sesle televizyon seyrediyorsa mutlaka üzerinde durun...

Çocuklardaki işitme kayıpları doğuştan ya da sonradan kaynaklanabilir. En önemli belirtilerinden birisi çocuğun sinirli olmasıdır. Duymaktaki güçlüğünü sinirli, huysuz ve hırçın olarak yansıtabilir. Erişkin işitmediğini anlatabilir ama çocuk duymakta zorluk çektiğini veya hiç işitmediğini ifade etmekte zorluk çeker. Düştüğü zorluk onu hırçınlaştırır.

Doğumdan ilk 6 aya kadar geçen dönemde, bebeğiniz yüksek sesli gürültülerle uyanmıyorsa, duyduğu sesleri taklit etmiyorsa ya da tepki vermiyorsa hemen bir KBB uzmanına başvurmanız gerekiyor.

6 ay -1 yaş aralığında ise konuşma sesi çıkarmaması veya tanıdık kişi ve eşyaları gösterememesi dikkate alınması gerekir.

Bebek 1-2 yaş döneminde çevreden gelen seslere ilgisiz olması, ilk seslenişte cevap vermemesi, yüksek sesle televizyon seyretmesi dikkatinizi çekiyorsa yine hemen hekime başvurmalısınız.

PEKİ SEBEPLERİ NE?

Gebelik döneminde annenin alkollü içki tüketmiş olması çok önemli bir sebep.. Annenin yine hamilelik döneminde grip, kızamıkçık veya viral enfeksiyon geçirmesi bu riski artırıyor. Ailede kalıcı ya da ilerleyen işitme kaybı geçiren akrabaların olması da ırsî bir sebep.

Özellikle doğumdan sonraki ilk ayda menenjit geçiren, düşük ağırlıkla doğan, kan değişimi yapılan bebekler de işitme kaybı konusunda daha fazla risk taşıyorlar.

Annelerin bilinçli yaklaşımları çocuklarındaki işitme probleminin bir an önce ortaya çıkarılmasında anahtar rol oynuyor.

Doktor muayenesi ve gerekiyorsa ileri teknolojinin sağladığı imkânlarla yapılan testlerle teşhis konuluyor. Ancak çocuk işitme değerlendirmesi yetişkin insanlardaki değerlendirmeden tamamen farklı. Hassas cihazlarla yapılan ölçümlerin dışında, genetik testlere de başvurulması gerekebiliyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:39
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