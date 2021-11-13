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Aktüel Hira Camii'nin yapımına başlandı
Aktüel

Hira Camii'nin yapımına başlandı

Kütahya’nın merkez mahallesi Bahçelievler’de Hira Cami Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak Hira Cami temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 08:38:00 -
Hira Camii'nin yapımına başlandı

Hayırsever Nuri Olçar’ın Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'ne bağışladığı bin 600 metrekare arsa ile 800 metrekare hazine arazisinin birleşiminden oluşan 2 bin 290 metrekare alan üzerine inşa edilecek caminin bin 500 kişi kapasiteli olacağı belirtildi.

Camide 4-6 yaş Kur'an Kursu sınıfları, yetişkin Kur'an Kursu sınıfları, çok amaçlı salon ile mabet alanı da bulunacağı dile getirildi.

Emeği geçenlere teşekkür ederek “Caminin bir an önce tamamlanması için hep birlikte çalışacağız” diyen Vali Ali Çelik, hayırsever Nuri Olçar’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Caminin, Bahçelievler ve Bölcek mahallerine hizmet vereceğini belirten Vali Ali Çelik, “Hem ibadet yeri hem de yetişkin Kur’an kursu ve 4-6 yaş grubu kurslarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatın içindeki kültür, ahlak ve inançlarını geliştirmesi için de büyük bir katkı sunacak. Böyle bir hizmete vesile olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından butona basılarak caminin temeli atıldı.

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