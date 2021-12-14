Hipokrat yeminini rafa kaldırdılar! Skandal çağrı: Hastanelere gelmeyin

Hipokrat yeminini rafa kaldıran ve hasta vatandaşları mağdur eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi doktorlar, TBMM'de doktorlar ile ilgili düzenlenmenin komisyona geri çekilmesini bahane ederek sağlık sistemini kilitleyecek bir skandala imza attı.

Salgın döneminde, "Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, Hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime, Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime, İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime..." ilkelerine ters düşen bir grev kararı alındı.

Hekimliğin gereği olan meselelerin haricinde her konuda ahkam kesen Türk Tabipleri Birliği skandal bir çağrı yaptı.

Açıklamada; 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde yapılacak grev nedeniyle acil şartlar dışında hastaneye gelmeyin denildi.

Hayatlarını hiçe saydıkları vatandaşlardan da utanmadan destek beklediklerini ifade eden TTB'nin açıklaması şu şekilde:

“Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var. Tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen, çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemez. ‘Taleplerimiz Sizin İçin, Bizim İçin, Hepimiz İçin… Sağlık Mücadelesinde Yan Yanayız!' Toplumun sağlığı ancak sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir.



15 Aralık Çarşamba günü G(ö)REVDEYİZ. Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi her yaşta acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımına, COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir.

Hastalarımızın sağlığını bizden daha iyi kimse düşünemez. Bugün görevimiz daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için. Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz. Bu eyleme vereceğiniz destek ile sağlıklı bir ülke için umudumuzu büyüteceğiz.”

Rezilliğe tepki yağıyor

Vatandaşlarını hayatını hiçe sayan bu rezelate kamuoyu, sert tepki gösterdi.

Vatandaşlar; MHRS Randevu Sistemi'nde randevu bulamadığını ifade ederek doktorların insan sağlığını hiçe sayamayacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'na çağrı!

Sağlık Bakanlığına da çağrı yapan vatandaşlar; insan canını hiçe sayan rezilliğe imza atan TTB'li doktorlar için harekete geçilmesini istedi.