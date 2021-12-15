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Sağlık Hipokrat yemini ayaklar altında! 'Sizin yaptığınız vatan hainliği'
Sağlık

Hipokrat yemini ayaklar altında! 'Sizin yaptığınız vatan hainliği'

"Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime." ifadeleri ile yemin ederek mesleğe başlayan HEKİM-SEN üyesi doktorlar, 16 Aralık 2021 Perşembe günü için aldıkları grev kararı sebebi ile, tüm gün iş bırakıp, eylem yapacaklar.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 20:39:00 - 2021-12-15 21:11:18

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi doktorların 13 Aralık Pazartesi, Türk Tabipler Birliği üyesi doktorların da 15 Aralık Çarşamba günü düzenlediği eylemden sonra, HEKİM-SEN üyesi doktorlar da 16 Aralık Perşembe günü, tüm gün eylemde olacak.

Maaş ücretini hasta sağlığının önüne geçirdiler!

Hipokrat yemininde, "Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime." ifadeleri ile yemin edip, göreve başlayan ama görevi eline aldıktan sonra "hipokrat yemini"ni unutan HEKİM-SEN, maaş ücretini hasta sağlığının önüne geçirdi.



14 ve 15 Aralık tarihlerinde yarım gün eylem yapan HEKİM-SEN üyesi doktorlar, yarın tüm gün iş bırakma eylemi yapacak.

Hipokrat yeminini ayaklar altına aldılar, hamile kadını tedavi etmediler!

TTB'nin bugün devam eden eyleminde, hipokrat yeminini ayaklar altına alan Türk Tabipler Birliği üyesi doktorlar, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, muayene olmaya gelen hastaları içeri almadı. Hamile eşi ile birlikte hastaneye gelen bir vatandaş duruma tepki göstererek yetkililerle tartıştı.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görevli Sağlık-Sen Sendikası Kocaeli Devlet Hastanesi temsilcisi Ali Coşkun da, bir önceki eylemde hastaneye gelen bir hastaya bakmamıştı.

'Yaptığınız vatan hainliği'

Eylem sebebi ile yakını tedavi edilmeyen vatandaş, "Ne eylemiymiş? Burası hastane. Sizin yaptığınız vatan hainliği. Aldığınız maaşa ihanet ediyorsunuz." demişti.

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