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Hipnozla işkence davasında emekli yarbaya beraat

FETÖ ile ilgili soruşturmada 3 astsubaya hipnozla işkence yaptığı iddiasıyla 2010 yılında yargılandığı davada 7.

05 Eylül 2019 Perşembe 19:04
Hipnozla işkence davasında emekli yarbaya beraat

FETÖ ile ilgili soruşturmada 3 astsubaya hipnozla işkence yaptığı iddiasıyla 2010 yılında yargılandığı davada 7.5 yıl hapis cezası alan ve 9 yıl sonra yeniden yargılanan emekli yarbay Gürol Doğan beraat etti.


Emekli Albay ve Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, 2009’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde Kayseri’de "Fetullah Gülen Grubu" diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini "Ergenekon" örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç isimli 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı. Askerler, sorguya katılan Yarbay Gürol Doğan’ın hipnoz tekniği ile kendilerini sorguladığını öne sürdü. Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Üçok ve Doğan, söz konusu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17 Nisan 2012’de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmış, Üçok’un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suçun Üçok’un askeri personel olduğu dönemde gerçekleştiği için dosyanın Askeri Yargıtay’a gönderilmesine hükmetmişti.Üçok’un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek, dosyayı geri göndermişti.Üçok 28 Kasım 2018’de Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmış, mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu oy birliği ile eski kararı iptal edip, Üçok’a üç müşteki yönünden ayrı ayrı beraat kararı vermişti. Bu davada müşteki olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Astsubay İsmail Dağ da Şubat 2017’de cezaevinde çarşafla intihar etmişti.


Üçok’un beraat kararının ardından o dönem ‘hipnozla işkence’ suçundan yargılanan ve 7.5 yıl hapis cezası alan Gürol Doğan’ın avukatı Alaattin Kubulay Küçün de yerel mahkemeye yeniden yargılama için dilekçe verdi. Mahkemenin dilekçeyi kabul etmesinin ardından Gürol Doğan bugün Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı.


Sanık Doğan’ın katılmadığı duruşmada şikayetçi Ali Balta, Denizli Adliyesi’nde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, şikayetçi Orhan Güleç’in avukatı ile sanık Gürol Doğan’ın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.


Şikayetçi Ali Balta, mahkemede “Şikayetim devam ediyor” derken, şikayetçi Orhan Güleç’in avukatı da, “Ahmet Zeki Üçok’un beraat etmesi Gürol Doğan’ın da beraat etmesini gerektirmez. Şikayetimiz devam ediyor” dedi.


Duruşma savcısı mütalaasında Doğan’ın beraatını talep ederken, mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Gürol Doğan’a oy birliği ile beraat kararı verdi. Mahkeme gerekçe olarak Üçok’a verilen beraat kararındaki delil ve gerekçeleri gösterdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 19:04
  1. doğa

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