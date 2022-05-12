Hipertansiyon problemine bitkisel çözüm! Çoban çökerten nedir? Çoban çökertenin faydaları nelerdir?

Kısa tarifi ile kan basıncının devamlı 120/80 mm Hg’nin üzerinde olması anlamına gelen hipertansiyonun, Türkiye’de her 3 yetişkinden birinde görüldüğünü belirten Dr. Mustafa Eraslan, hipertansiyon rahatsızlığının tedavisi ve önlenmesinde, yapılan araştırmalar sonucu alıç, ginseng ve çoban çökerten bitkilerinin etkili olduğunu söyledi.



Sebebi büyük oranda bilinmemekle birlikte ailesinde hipertansiyon olanlar, aşırı kilolar, şeker hastaları, hareketsiz yaşam sürenler, sigara ve alkol kullananlar, fazla veya sağlıksız tuz tüketen kişilerde hastalığın görülme olasılığının daha fazla olduğunu belirten Dr. Mustafa Eraslan,

“Hipertansiyon rahatsızlığı; damar sertliği, felç ve inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği, böbrek hasarı ve böbrek yetmezliği, görme kaybı gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Sağlıklı beslenmek, kilo vermek, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkolden kaçınmak, sağlıklı tuz kullanımında bulunmak (rafine edilmemiş kaya tuzu ve deniz tuzu) ve tıbbi tavsiyelere uymak hastalığın tedavisi için uygulanabilecek yöntemlerdir. Bunların yanı sıra tarih boyunca ve günümüzde bitkiler hipertansiyonun önlenmesinde ve tedavisinde destek olarak kullanılmıştır.



Birçok bitki kullanılmasına rağmen klinik çalışmaları dünya genelinde yapılmış olan ginseng, alıç ve çoban çökerten bitkileri öne çıkmış olanlardır. 1997, 2002, 2003, 2004, 2011’de yapılan çalışmalarda ginsengin daha ilk günden kan basıncında 5 mm Hg, 22 hafta sonra 10-20 mm Hg, düşmesine sebep olduğu görülmüştür.

Alıçın ise hem tarih boyunca hem de günümüzde yapılan klinik çalışmalarda (Reversky ve arkadaşları 1971,Dubois ve arkadaşları 2001,ESCOP monografları) standardize edilmiş ekstrelerinin kan basıncını düşürdüğü, kalp kası ve hasarlarının onarılmasında etkili olduğu gözlenmiştir.



Pubmed’de yayınlanan çalışmalarda ise çoban çökertenin hipertansiyon probleminin ve damar tıkanıklığını ortadan kalkmasında etkili olduğu ve güvenle kullanıldığı belirtilmiştir” diye konuştu.



Eraslan ayrıca hipertansiyon tedavisinde, Almanya, Amerika, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde uygulanan tedavi sistemini örnek alarak, günümüz tedavilerinin yanı sıra, unutulmuş ama etkili oldukları bilimsel olarak kanıtlanmış bitkisel desteklerin de doktor kontrolünde kullanılmasının faydalı olacağını söyledi.

Peki çoban çökerten nedir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Latince adı “Tribulus terrestris” olan Çoban çökerten; kimyongiller familyasındandır. Avustralya kökenli bir bitkidir. Asya, Avrupa ve Amerika’da yetişmektedir. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Toprağa yatık olarak büyüyen, yaprakları merdiven gibi yeşil parçalı, taç yapraklı tek yıllık otsu bir bitkidir. Çarık dikeni, Demir dikeni, Deve çökerten, Turnagagası, Çobaniğnesi isimleriyle de bilinir. Açık sarı renkte narin görünümlü çiçekler açar. Meyvesi boynuz şeklinde sivri uçlara sahiptir. Bitki ismini bu dikenli meyvelerden almıştır. Çoban çökerten bitkisinden; çoban çökerten çayı, çoban çökerten yağı, çoban çökerten ekstraktı ve ekstresi üretilir. Bu bitki; erkek ve kadın cinsel sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. İktidarsızlık ve düşük gibi sorunlar üzerinde risk azaltan etkisiyle bilinen çoban çökerten bitkisi halk arasında deve çökerten ve çarık dikeni isimleri ile de anılmaktadır. Kök bölümünde; sabit yağlar, azot, alkaloit ve resin bulunmaktadır. Kökleriyle toplanan bitkinin diğer bölümleri ve çiçekleri kurutularak kullanılır. Özellikle meyveleri kurutularak, üzerine kaynar su dökülür. Bu infüzyon yönteminde bitkinin zengin içeriği sıvıya geçmektedir. İçeriğinde olan tribulus maddesinin karaciğerin hormon üretiminde kullandığı yağların emilimine yardımcı olmakta ve hipofiz bezinden testosteron seviyesinin salgılanmasının artmasını sağlamaktadır. Sporla uğraşanlar da kas gelişiminde etkili olduğundan, çoban çökerten kullanmayı tercih eder.

Çoban Çökertenin Faydaları Nelerdir?

Sporcular fiziksel performansı arttırıcı etkileri nedeniyle çoban çökerten bitkisinden faydalanabilir. Kas gücünü arttırdığı gibi, vücut dayanıklılığı da arttırır.

Kullananlara ruhsal ve duygusal açıdan zindelik verir.

Erkeklerde beyinden hipofiz bezinden salgılanan testosteron hormonunu arttırır, andropozun etkilerini azaltır.

Erkeklerde prostat iltihabını önler ve prostat gelişiminin olmamasını sağlar.

Erkeklerin sperm kalitesini arttırmakta ve sayısının artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca ereksiyon sorunlarının giderilmesi için kullanılır.

Afrodizyak etkisiyle cinsel fonksiyonların desteklenmesinde etkisi bulunmaktadır.

Şeker hastalarında, damar tıkanıklığı olanlarda faydalı olur.

Yüksek tansiyon hastalarında dengeleyici olarak kullanılır.

Gözlerdeki bazı sorunlarda çoban çökerten bitkisi tavsiye edilir.

Vücudun direncini arttıran şifalı bir bitkidir.

Damarlarda oluşan plakların giderilmesinde etkilidir. Bu nedenle kalp hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Kadınlarda yumurtlama sorunlarının giderilmesinde ve kısırlık tedavisinde destekleyici olur.

Kolesterolün ve kan yağlarının dengelenmesinde etkilidir.

Böbrek rahatsızlıklarında, böbrek kumu ve taşının düşürülmesinde kullanılır.

İdrar yolları için doğal bir antiseptik özelliğine sahiptir. İdrar kaçırma, idrar yollarında kanama, ağrılı idrar yapma gibi etkileri düzeltir.

Kadınlarda rahmin büyümesini destekler, adet dönemlerindeki ağır kanamaları engeller.

Kadınlardaki hormon dengesinin kurulmasına yardımcı olur. Adet öncesinde ve menopoz döneminde olan sorunların azaltılmasını sağlar.

Hamilelik döneminde yaşanabilecek düşüklerin engellenmesinde etkilidir.

Çoban Çökerten Nasıl Kullanılır?

Bu şifalı bitkiyle demlemeyle hazırlanacak çay, gün içinde sadece bir bardak içilmelidir. Daha fazla miktarda içilmesi tansiyonu düşüreceğinden, tavsiye edilmez. Tansiyon hastası olanlar, ilaçlarla birlikte bu bitkiyi nasıl kullanacağını doktoruna danışmalıdır. Bitkiyle hazırlanacak kürler 30-60 gün kadar kullanılmalıdır. Hazırlanan çayı kısa bir süre buzdolabında saklanabilir. Daha sonra bir müddet ara verilmesi gerekir. Etkili bir bitki olduğundan, mutlaka bir uzmana danışılarak kullanılması gerekir. Erkeklerin dostu olarak tanınan bitkiyi, hazır kapsüller halinde satın almakta mümkündür.