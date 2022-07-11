Hipertansiyon hastalarına önemli uyarı

Aynı zamanda Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu Üyesi olan Doç. Dr. Altay, AA muhabirine, Türk toplumunun yaklaşık üçte birinde hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğunu ifade etti.

Hipertansiyonun hastalar üzerindeki etkilerinin mevsimsel koşullara bağlı arttığını belirten Altay, "Yazın hipertansiyona bağlı ölümler çok fazla artıyor maalesef. Trafik kazaları veya benzeri olaylardan dolayı yaşanan kayıpların katbekatı, yazın hipertansiyona bağlı oluyor aslında." dedi.

Altay, kronik hipertansiyonun organ hasarlarına yol açtığını ancak akut ortaya çıkan hızlı yükselmelerin kalp krizi, beyin kanaması ve felç gibi durumlara yol açtığını, beraberinde ölümlerin meydana geldiğinin altını çizdi.

Yaz aylarında hipertansif hastaların çok daha dikkatli davranmaları ve ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerektiğini vurgulayan Altay, hastaların yaşamlarını mevsim koşullarına göre ayarlaması tavsiyesinde bulundu.

Hipertansiyonun etkilerinin yaz aylarında arttığını anlatan Altay, "Hipertansiyonun mevsimsel olarak trendleri var. Yaz dönemlerinde sıcaklıklara bağlı kan basıncında artışları bekliyoruz. Hipertansif kişiler, özellikle damar yatağında çatlamalara ve kanamalara çok meyilli. Aynı zamanda başka korona arter hastalığı gibi hastalıklar olup kan sulandırıcı ilaçlar da aldığı için yaz döneminde beyin kanaması ve bazı organlarda kanamalar meydana gelebiliyor." diye konuştu.

Güneşlenme zamanı çok önemli

Doç. Dr. Altay, hipertansiyon hastalarına şu önerilerde bulundu:

"Hastaların ilaçlarını çok düzenli kullanması gerekiyor. Mümkünse yaz tatiline çıkmadan önce doktor kontrolünü yapıp tedavisinin uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekiyor. Bunun dışında yazın özellikle su kaybı çok fazla oluyor, bu da hipertansiyon hastalarında atakları arttırabiliyor. Uygun şekilde günde en az iki litre su tüketilmeli. Yaz dönemlerinde tuz tüketimini de az düzeyde yani beş gramın altında muhakkak tutmaları gerekiyor.

Bunun dışında hipertansiyon hastalarının yazın güneşi tepeden görmemesi gerekiyor. Saat 11.00-15.00 arasında güneşlenmeyi çok fazla uygun görmüyoruz. Daha erken veya geç saatlerde güneşlenmeyi öneriyoruz. Mümkünse de yine güneşten korunacak şekilde, yani şemsiyenin altında olması ve suyu uygun şekilde tüketmesi gerekiyor. Baş ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetler varsa kan basıncını muhakkak ölçsünler hatta mümkünse sabah kan basıncını ölçüp ona göre güneşlensin ve dışarıda bulunsunlar."