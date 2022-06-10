Hintli Müslümanlardan o alçaklara unutamayacakları tehdit! On binler meydanlara indi!

Hindistan'da iktidardaki BJP'nin sözcüsü Nupur Sharma ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli ifadelerinin ardından Müslümanların öfkesi sürüyor.

Hazreti Muhammed'e hakaret eden BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verilmesini, Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın ise partiden ihraç edilmesini yeterli bulmayan Hintli Müslümanlar, İslami parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrıları üzerine Cuma namazı sonrası sokaklara akın etti.

Başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenleyen ve binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş gerçekleştiren Müslümanlar, yüce İslam dininin ve Hazreti Muhammed'in, kendileri için canlarından daha değerli olduğunu, mukaddesatlarına yönelik saldırılara karşılık sessiz kalmayacaklarını vurguladılar.

Sık sık tekbir getiren Müslümanlar, başta Nupur Sharma ve Naveen Kumar Jindal olmak üzere İslam'a ve Hazreti Muhammed'e saldıran yetkililerin tutuklanması çağrısında bulundular. (İLKHA)