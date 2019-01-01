Hintli genç kızın dramı! Hiçbir zaman bir çift ayakkabı giyemedi

Parazitik enfeksiyon sebebiyle bir genç kadının hayatı adeta kabusa dönmüş durumda... Hindistan'da yaşayan Tawheeda Jan, hayatı boyunca normal boyutlarda bir ayakkabı giyemediğini söyledi çünkü Jan'ın ayakları, hastalığı sebebiyle üç katı büyüklüğünde...

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; fil hastalığı olarak bilinen lenfatik filaryazis hastalığından muzdarip Jan'ın bir sivrisinek ısırığı sonrasında bu hale geldiği belirtildi.

Genç kadın, verdiği röportajda "Ben böyle doğdum. Bu benim için çok ciddi bir sorun çünkü hayatım hiç normal değil. Başlangıçta durumum beni çok etkilemiyordu ama daha sonra ağırlık vücudumun idare edemeyeceği kadar fazla olmaya başladı" dedi.

'Asla bir çift ayakkabı giyemedim'

Bacaklarının ve ayaklarının büyüklüğü nedeniyle asla bir çift ayakkabı giyemediğini söyleyen Jan, "Çocukluğumdan beri asla bir çift ayakkabı ya da sandalet giyemedim. Süslü ayakkabılara her zaman düşkündüm ama onları giyecek kadar şanslı değildim. 2014'te bir çift ayakkabım vardı çünkü onlara sahip olmayı çok seviyorum ama bir süre sonra arkadaşıma hediye etmek zorunda kaldım" diye konuştu.

Talihsiz kadın, sekiz parmağının çıkarılması da dahil olmak üzere birkaç ameliyat geçirdi. Ancak şimdiye kadar ameliyatların hepsi başarısız oldu.

Tawheeda Jan, "Parmaklarım kesildi çünkü doktorlar böylece ayaklarımın büyümesini durdurabileceğini düşünüyorlardı. Şimdi biraz daha iyi hissediyorum" dedi.

Hastalığı yüzünden okula devam edemediğini söyleyen Jan, "Hastalığım yolculuk etmemi imkansız hale getirdi. 8. sınıfa kadar gidebildim" diye konuştu.

Jan'in annesi Saleema, kızına doğru tedavi bulmak için uğraşırken kızının geleceği konusunda endişeleniyor.