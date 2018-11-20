Hint mutfağı demek köri demek



Hindistan'da yemekler hemen her yerde elle yenir. bazı yemekler hiçbir şekilde çatal bıçağa gelmez, bu noktada ellerinizi kullanmak zorundasınız. İnanışlarına göre yemeği elle yemek, lezzeti doğrudan hissetmenizi sağlar.

BAŞ ROLDE KÖRİ

Etin üzerine dökülerek veya ayrı bir kapta servis edilen köri sos yemeğinin tamamlayıcısıdır. Hindistan’da tek başına köri istediğinizde pek çok kişi bir şey anlamayacaktır. Çünkü köri bilinenin aksine, baharat olmaktan çok çeşitli baharatların bir arada kullanıldığı bir etli sos çeşididir. Köri orada 3 ila 12 çeşit baharat ve lezzet verici malzemenin katılabildiği soğan, domates, yoğurt veya hindistancevizi sütünden oluşan bir sosta pişirilmiş koyun, tavuk veya balık etine verilen isim.

Köri soslar genellikle acı ve yoğun baharatlı olduğu için yemeğin yanında yoğurt veya meyve tüketmek bu acıyı bir nebze azaltmaktadır. Yanında salata ve garnitür olarak sunulan lezzetlerin içinde ananas, kuru üzüm gibi tatlı meyvelere sıkça rastlanır.

Hintliler de tıpkı bizler gibi hemen her sulu yemeğin yanına pirinç pilav ekler.

Çapati dedikleri ekmek tam kepekli un ile su karışımının kalın tavada (Hint ve Urdu dilinde de tavva) yağsız olarak kızartılmasıyla elde edilir.

ÇAPATİ EKMEK

Çapatiyi sıcak sıcak tereyağına veya dana kaymağına batırırsanız pratha elde edersiniz.

Çapati derin bir kaptaki kızgın yağa atılarak kızartılırsa “Puri” olur.

Çapatinin içine değişik sebze karışımları koyularak kızartılırsa; bu bizdeki mücver olur.

Çapati hamurunu bir fırında ya da tandırda pişirirseniz “naan” elde edersiniz. "Nankör"den hatırlayın. Nan bizde de ekmek demektir; nankör de bu nimete karşı körlük, haksızlık etmek anlamına gelir.

Çapati hamuru yapılırken buğday unu yerine mercimek unu kullanılırsa adı “Dosa” olur. “Masala Dosa” ise oldukça acı, baharatlı bir dosa ürünüdür.

Pirinç unundan elde edilen muhallebi kıvamındaki bir tür tuzlu yiyeceğe de idli derler. Baharatlı yoğurt sosu, veya hint turşusu ile sofraya gelir.

Paparam da gevrek bir hamur ürünüdür.