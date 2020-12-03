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Aktüel Hint çiftçiler Yeni Delhi'de yeni tarım yasasını protesto için otoyolu araçlarıyla doldurdu
Aktüel

Hint çiftçiler Yeni Delhi'de yeni tarım yasasını protesto için otoyolu araçlarıyla doldurdu

Her gün binlercesinin daha aralarına katıldığı çiftçiler, yeni tarım yasalarıyla ilgili talepleri yerine gelene kadar burada kalmayı sürdüreceklerini belirtiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:26:38 -
Hint çiftçiler Yeni Delhi'de yeni tarım yasasını protesto için otoyolu araçlarıyla doldurdu

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da yeni tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçiler, başkent Yeni Delhi'nin işlek bir otoyolunu araçlarıyla doldurdu.

Yeni Delhi'nin kuzeydeki kentlerle bağlantı sağlayan otoyolda binlerce çiftçi, kamyon, traktör ve römorklarıyla 3 kilometrelik konvoy oluşturdu.

Geceleri kamyonların altında ya da römorklarda uyuyan, gün içinde de araçların arkasında sebze, mercimek ve pirinç yığınlarının arasında gruplar halinde oturan çiftçilere her gün binlercesi katılmayı sürdürüyor.

Banyo ve yemek gibi günlük ihtiyaçlarını açık havada gören, yıkadıkları çamaşırları traktörler arasına gerdikleri iplere asan çiftçiler talepleri yerine getirilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan 26 yaşındaki Gurpreet Singh, "Buradan ayrılmayacağız. Bu hayatta kalma mücadelesi." derken, protestocu çiftçiler eylemlerini "Inquilab Zindabad" (Uzun Yaşa Devrim) olarak adlandırıyor.

Taleplerinin karşılanmaması halinde Yeni Delhi'yi kuşatacakları tehdidinde bulunan çiftçilerden 65 yaşındaki Darshan Singh Khatauli, "Bu uzun bir savaş olacak." ifadesini kullandı.

Protestoya eylül ayında başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçince geçen hafta ülke gündemine oturmuştu.

Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti.

- Yeni tarım yasaları

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların, çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.


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