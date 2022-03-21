Hint cevizi (muskat) nedir, faydaları nelerdir? Sinirleri yatıştırıp stres ve baş ağrısını tedavi ediyor!

Hint cevizi (muskat) nedir?

Hint cevizi ya da bebe cevizi olarak da bilinen ve tropik bir ağaçta yetişen muskat meyvesinin anavatanı, Endonezya’daki Banda Adaları ve diğer Güney Pasifik ülkeleridir. bildiğimiz meyvelerden oldukça farklı bir kullanıma sahiptir. Sert dış kabuğuyla birlikte rendelenerek kullanılan muskat cevizi özellikle sos tariflerinde ve hamur işlerinde kendisine yer bulur.

Muskat kullanım alanları

Muskat, çok da bereketli bir baharattır. Az miktarda kullanılması aromasını vermesi için yeterli olduğundan zeytin kadar büyüklükte bir muskat cevizi oldukça uzun süre ucundan rendelenerek kullanılabilir. Taze muskatı, serin ve güneş görmeyen bir yerde saklayarak kullanabilirsin. Rendelenmiş yüzey oksitlenip tazeliğini yitirebileceğinden tekrar kullanmadan önce rendelenmiş kısmı birazcık kesebilirsin. Profesyonel şeflerin lezzet sırrı olarak tabir edebileceğimiz bu aromatik lezzet, eklendiği yemeğe enfes bir koku ve tat katar. Doğrudan toz muskat olarak da temin edebileceğin bu baharatın makbulü, kendin ihtiyaç duydukça rendeleyerek taze taze kullanmaktır.

Muskat hangi yemeklerde kullanılır?

Beşamel sosa, kremalı yemeklere, hatta kek ve kurabiyelere bile yakışan bu baharatı hamur işlerinde, çöreklerde ve salatalarda da deneyebilirsiniz. Patates püresi, brokoli çorbası, brokoli salatası, Brüksel lahanası, karnabahar gibi yemekler muskatın sıklıkla kullanıldığı yemekler arasındadır.

Sinirleri yatıştırıp stres ve baş ağrısını tedavi ediyor!

Muskat özellikle son dönemde merak edilen bir tür baharat. Sağlık için yararları da var zararları da. Özellikle çok miktarda muskat tüketmekten kaçınılması gerekiyor. Her bünye farklı olduğu için kullanmadan önce de doktora danışmak önemli.

Diyetisyen Gülçin Işık, muskat hakkında “Muskat ile bir taraftan yemeklerinizi tatlandırırken, diğer taraftan da bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz! Adını son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz muskat, doğru tüketildiğinde çok faydalı, enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu, hazmı kolaylaştırıcı, sakinleştirici, cildi güzelleştirici gibi pek çok faydalarıyla karşımıza çıkıyor. Küçük Hindistan cevizi olarak da bilinen tropik bir ağacın meyvesi olarak Asya ve Amerika bölgesinde yetişen öğütülmemiş hali zeytinden daha büyük, cevizi andıran bir baharat! Tazeliğinden emin olmak için bütün halinde alıp, rendeleyerek tüketebilirsiniz. Özellikle Hint mutfağında yemeklere tat vermek amaçlı kullanılan muskat, son zamanlarda ülkemizde de oldukça yaygınlaşmaya başladı” diyor.

Muskatın faydaları nelerdir? Muskatne işe yarar?

İştah açıcıdır. Kilo almak isteyen, iştahı zayıf olan çocuklar için yemeklerinizde denemenizi öneririm.

Antiseptiktir. Grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel hastalıklara karşı koruyucu özelliği bulunur. Bitki çaylarınızın içerisine muskat ekleyerek gün içinde tüketimini sağlayabilirsiniz.

Mide rahatsızlıklarına çok iyi gelir, hazmı kolaylaştırır. Bulantı, kusma şikayetlerine karşı oldukça etkilidir. Bağırsak hareketlerini kolaylaştırıcı etkileri bulunur.

Sinirleri yatıştırır, stres, baş ağrısı, uykusuzluk şikayetleri için tedavi edici etkiler gösterir. Sakinleştirici etkisi bulunmaktadır.

Afrodizyak etkisi vardır. Çocuk sahibi olmak isteyenler için hamile kalma olasılığını artırmada etkili olduğuna dair çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.

Muskat nasıl tüketilir?

Taze olarak rendeleyip yemeklerinize katabilirsiniz.

Kremalı yemeklere, beşamel sosa ve çorbalara katabilirsiniz.

Kış çaylarınıza ilave edebilirisiniz.

Hamur işlerinde, kurabiyelere ve tatlılara kullanabilirsiniz.

Patates püresi, Brüksel lahanası, brokoli yemekleri/çorbaları ve karnabahar yemeklerine katabilirsiniz.

Ayrıca muskatın tozu anne sütü ile karıştırıldığında bebeklerde sindirimi kolaylaştırır. Çok az miktarı bile çocukların rahatça uyumasını sağlayabilir.

Tüm bunların dışında sabunlarda, deterjanlarda, kremlerde ve parfümlerde de kullanılarak hoş koku elde edilmektedir.

Muskatın zararları nelerdir?

Her ne tüketirseniz tüketin, dozunda, ölçülü, yeteri kadar tüketmeniz gerektiğini unutmayın.

Süt ürünleri ile birlikte tüketildiğinde baş dönmesi, mide bulantısı, kabızlık, kalp ritminde bozukluk ve hatta halüsinasyon gibi şikayetlere sebep olabilir. Bu yüzden bebeklerde kullanımda mutlaka doktor kontrolünde tüketilmesi gerekir.

Çok fazla ve sürekli kullanıldığında böbrek rahatsızlıklarına veya beyin hasarına yol açabilir.

Özellikle alerjik bir bünyeniz varsa veya diyabet, kardiyovasküler rahatsızlıklar, böbrek yetmezliği, anksiyete gibi şikayetleriniz varsa mutlaka doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda var. Bu gibi yan etkilerle karşılaşmamak adına mutlaka tariflerde belirtiği kadar kullanmakta fayda var.

Aşırı doz kullanımında merkezi sinir sisteminde hasara yol açarak hipotansiyon, şok geçirme, uyuşukluk, bulanık görme, bulantı, kusma gibi şikayetlere yol açabilir.