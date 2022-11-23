  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindulardan haddi aşan Katar çağrısı!
Dünya

Hindulardan haddi aşan Katar çağrısı!

Hindustan Times'ta yer alan habere göre, Hindistan yönetimi 2022 Dünya Kupası'ndaki kuralları sebebi ile Katar'ı protestoya davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 23:10:00 - 2022-11-24 00:07:07
Hindulardan haddi aşan Katar çağrısı!

 Yeniakit.com.tr 

Hindistan yönetimi, 2022 Dünya Kupası organizasyonunda İslami kuralları çiğnetmeyen Katar'ı hedef aldı.

2022 Dünya Kupası'na Katar'ın sert kuralları damgasını vurdu.

Alkol, LGBT ve benzeri İslam'a aykırı eylemlere geçit vermeyen Katar, birçok dünya ülkesinin hedefi haline gelmişti.

Hindustan Times'ta yer alan bir habere göre, Hindistan yönetimi, "Katar, Dünya Kupası adı altında ülkesine gelenlere radikal İslam'ı aşılıyor. Herkesi, bu organizasyonu boykot etmeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23