Hindulardan haddi aşan Katar çağrısı!
Hindustan Times'ta yer alan habere göre, Hindistan yönetimi 2022 Dünya Kupası'ndaki kuralları sebebi ile Katar'ı protestoya davet etti.
Yeniakit.com.tr
Hindistan yönetimi, 2022 Dünya Kupası organizasyonunda İslami kuralları çiğnetmeyen Katar'ı hedef aldı.
2022 Dünya Kupası'na Katar'ın sert kuralları damgasını vurdu.
Alkol, LGBT ve benzeri İslam'a aykırı eylemlere geçit vermeyen Katar, birçok dünya ülkesinin hedefi haline gelmişti.
Hindustan Times'ta yer alan bir habere göre, Hindistan yönetimi, "Katar, Dünya Kupası adı altında ülkesine gelenlere radikal İslam'ı aşılıyor. Herkesi, bu organizasyonu boykot etmeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.