Hindu rejim Arakanlı Müslümanlara yönelik baskıyı artırıyor: Etnik temizlik!

İslam ve Müslüman düşmanı Hindu rejimi, Cammu Keşmir bölgesinde Rohingya'lı Müslüman sığınmacıları tutuklamayı ve birçoğunu Myanmar'a sınır dışı etmeyi sürdürüyor.

İslam karşıtı kampanyalarıyla gündem olan Hindistan hükümetinin bölgede tutuklama furyası başlatmasından bu yana onlarca Arakanlı Müslüman'ın Hindistan'ın kırsal noktalarına ve Bangladeş'e doğru kaçmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Hindistan rejim güçlerinin Cammu Keşmir bölgesi başta olmak üzere, ülkedeki Rohingya Müslümanlarını gözaltına alma ve sınır dışı etme politikası bölgedeki sığınmacılar arasında endişeye sebeb oluyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilerde, tutuklanmaktan ve Myanmar'a sürülmekten endişelenen binlerce Arakanlı Müslümanın Cammu Keşmir'i terk ederek Bangladeş'e geçtiği, bunlardan bir kısmının ise Hindistan'ın uzak noktalarındaki kırsal kesimlere kaçtığı bildirildi.

Voice of America'ya demeç veren Arakanlı sığınmacı Nur Muhammed, mayıs ayı sonlarında ailesiyle birlikte Bangladeş'e geçtiğini açıkladı. 2012 yılından bu yana Cammu Keşmir'de yaşayan Muhammed, son zamanlarda söz konusu bölgede Arakanlı Müslümanların rastgele bir biçimde gözaltına alınarak hapse atıldığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'in teslim ettiği kartlara sahip olan sığınmacıların bile Myanmar'a geri gönderilme tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Muhammed, birçoğunun endişe içerisinde ne yapacağını bilemez halde olduğunu kaydetti.

İslam ve Müslüman karşıtı olarak bilinen iktidar partisi BJP 2017 yılında, tüm Arakanlıları bölgeden sürgün etme kararı almıştı.

Arakanlı Müslümanlar her yerde zulme maruz kalıyor

Hindistan'dan Bangladeş'e geçen sığınmacıların sayısında artış olduğuna değinen Bangladeş İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han Kemal, sınır muhafızlarına sığınmacıları geri itmeleri için talimatlar verdiğini ve gelişmeler hakkında Hindistan hükümetini bilgilendirdiklerini söyledi.

Myanmar'da kendilerine yöneltilen şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanlar, Hindistan ve Bangladeş olmak üzere komşu ülkelere kaçışlarını sürdürüyor. Ancak son zamanlarda Hindistan'ın başlattığı kampanyalar ve Bangladeş'in sığınmacıları geri itmesiyle birçoğu sığınacak yer bulamıyor.

BM'den uluslararası topluma çağrı: Arakanlı Müslümanları unutmayın!

Birleşmiş Milletler'in mülteci sözleşmesinin imzalanmadığı Hindistan'da, Rohingyalı Müslümanlar "yasa dışı göçmenler" olarak tanımlanıyor. Binlerce Arakanlı ülkeye yasa dışı bir biçimde giriş yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunuyor. Son dört yıl içerisinde de yüzlercesinin Myanmar'a sürgün edildiği biliniyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak. Haber Nas