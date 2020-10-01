Hindu komedisi

Hindistan’da mahkeme, Babri Camii’nin yıkılmasıyla ilgili komedi olacak bir karar açıkladı... Yargıç Surendra Kumar Yadav, Babri Camii’ne Hindu aktivistler tarafından 1992’de düzenlenen saldırıda bir komplo bulunmadığına karar verdi. Mahkeme, caminin yıkılmasıyla ilgili çeşitli suçlardan yargılanan, aralarında iktidardaki Hindistan Halk Partisi’nden (BJP) üst düzey isimlerin de bulunduğu 32 kişinin beraatına karar verdi. Ancak aynı mahkeme heyeti, Babri Camii’nin yıkılmasının yasaya aykırı ve suç olduğunu, bununla ilgili davanın ayrıca görülmesi gerektiğini bildirdi.



Babür Devleti’nin kurucusu Babür Şah’ın hayatta olduğu bir dönemde komutanlarından Mir Baki’nin 1528’de inşa ettirdiği cami, 1980’lerde Hindu milliyetçisi örgütler tarafından başlatılan tapınak (Mandir) kampanyasının kurbanı oldu. Bir grup Hindu, Aralık 1949’da mabet içerisine Tanrı Rama ikonu bıraktı ve bunun bir mucize olduğunu yaydı. Bu gelişmenin ardından Hint hükümeti, bölgeyi “tartışmalı arazi” ilan etti ve camiyi ibadete kapattı.



Irkçılar örgütleyip yıktırdı



1980’lerden sonra Dünya Hindu Konseyi (VHP) ve Hindistan Halk Partisi (BJP) Faizabad’da bulunan (yeni adı Ayodhya) araziye sahip olmak adına kampanya yürütmeye başladı. BJP, VHP ve Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) gibi ırkçı örgütlerin öncülüğünü yaptığı Hindu karsevaklar (gönüllüler), Sadhular (Hindu din adamları), militanlar ve gençlerden oluşan 150 bin kişi; 6 Aralık 1992’de kazma, kürek ve levyelerle saldırıp yaklaşık 500 yıldır ayakta duran camiyi 5 saatte yıktı. Sonrasında Müslümanlar ayaklanırken çıkan olaylarda 2 bin kişi öldü.



Arazi Hindulara verildi



Hindular ile Müslümanlar arasında on yıllarca problemli bir şekilde kalan Babri Camii meselesi, Hindistan Yüksek Mahkemesinin 9 Kasım 2019’da cami arazisini Hindulara verilmesiyle yeni bir noktaya taşındı. Mahkeme, yaklaşık 1,1 hektarlık arazinin tamamının tapınak inşa etmek üzere kurulacak Hindu vakfına tahsis edilmesine, bunun karşılığında arazinin hak sahibi Müslüman vakfa başka bir yerden yaklaşık 2 hektar arazi verilmesine hükmetti. Müslümanlar karara tepki gösterse de bir şey değişmedi. Irkçı Başbakan Modi, tapınağı inşa etmek üzere “Şri Ram Janmabhoomi Teerth Kşitra Vakfı”nın kurulduğunu açıkladı.