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Ekonomi Hindistan'tan Türkiye sınırlandırma planı! Hazırlanıyor, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Satın alma süreci...
Ekonomi

Hindistan'tan Türkiye sınırlandırma planı! Hazırlanıyor, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Satın alma süreci...

Yeniakit Publisher
2024-06-20 23:19:00 -
Hindistan'tan Türkiye sınırlandırma planı! Hazırlanıyor, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Satın alma süreci...

Hindistan'dan şaşırtan sürpriz bir hamle geldi. Hindistan, harekete geçti. Hindistan Türkiye ve Malezya liderlerinin Keşmir’in özerkliği hakkındaki açıklamaları nedeniyle bu iki ülkenin ithalatına bazı sınırlamalar getirmeyi planlıyor. Dünyayı ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir satın alma sürecindeki tavırları nedeniyle sınırlandırma için harekete geçilmesi dikkat çekti.

Hindistan, Türkiye ve Malezya liderlerinin Keşmir’in özerkliği hakkındaki açıklamaları nedeniyle bu iki ülkenin ithalatına bazı sınırlamalar getirmeyi planlıyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti, iki ülkeden mal ithalatını sınırlandırmak için olası tedbirleri araştırıyor. Seçenekler arasında sıkı kalite testleri ve mevcut vergilere ek olarak koruma vergisi getirmek yer alıyor.

Hindistan, geçtiğimiz ay, yerli sanayiyi koruma önlemi olarak Malezya'dan ithal edilen hurma yağı ithalatındaki gümrük vergisini altı ay boyunca yüzde 5 artırmıştı.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Hindistan ile yaşanan hurma yağı sorununu şu an için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) önünde gündeme getirmeyeceğini ancak Hindistan’ın Keşmir’i ‘işgal’ ettiğine ilişkin sözlerinden geri adım atmayacağını söyledi.

 
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