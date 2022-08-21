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Dünya Hindistan’ın kuzeyinde ve doğusunda etkili olan yağışlarda son 3 günde en az 50 kişi öldü
Dünya

Hindistan’ın kuzeyinde ve doğusunda etkili olan yağışlarda son 3 günde en az 50 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde ve ülkenin doğu kesimlerinde 19 Ağustos Cuma gününden bu yana etkili olan yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’yi aştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 15:39:00 -
Hindistan’ın kuzeyinde ve doğusunda etkili olan yağışlarda son 3 günde en az 50 kişi öldü

Hindustan Times’ın haberine göre, Himaçal Pradeş eyaletinin Mandi, Kangra, Chamba ve Gohar semtleri felaketten en çok etkilenen yerler arasında. Bu bölgelerde 700’den fazla yol trafiğe kapatıldı.

Eyalette gelecek 5 gün boyunca orta ve şiddetli yağış uyarısı yapılırken, 24 Ağustos’a kadar alarm seviyesinin sarıda kalacağı bildirildi.

Mandi semtindeki sel ve heyelanlarda 13, Gohar’daki heyelanda 8 kişinin ölmesiyle Himaçal Pradeş eyaletinin farklı bölgelerinde şiddetli yağışlara bağlı olaylarda son 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Uttarakhand eyaletinde 4, Odisha eyaletinde en az 6, Jharkhand eyaletinde ise 5 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Yağışlar nedeniyle binlerce kişi evinden oldu.

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