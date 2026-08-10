Lukaku mu Guirassy mi derken…İsmail hocanın istediği forvet bambaşka çıktı!

Kadro kalitesinde rakiplerinin önüne geçmek ve hem Süper Lig hem de Avrupa'da ses getirmek isteyen Fenerbahçe, forvet transferiyle sadece gol sorununu değil, takım gücünü de artırmanın hedefinde. Sarı-lacivertliler, takımı bu seviyeye çıkaracak bir yıldızı İstanbul'a getirmeyi planlıyor./ kaynak: haber7