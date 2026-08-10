Lukaku mu Guirassy mi derken…İsmail hocanın istediği forvet bambaşka çıktı!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins'i istediği iddia edildi.
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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins'i istediği iddia edildi.
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sarı-lacivertliler, listedeki adaylarla görüşmelerine devam ederken İsmail Kartal'ın özellikle istediği golcü ortaya çıktı.
Hücum gücünü artırmak adına son dönemde Romelu Lukaku ve Ayase Ueda için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Serhou Guirassy'yi de gündeminde tutmaya devam ediyor. Öte yandan İsmail Kartal'ın bilhassa talep ettiği forvet belli oldu.
İSMAİL KARTAL'IN İSTEĞİ OLLIE WATKINS Sözcü'ye göre Fenerbahçe'de alternatif forvetler arasında yer alan Aston Villa'nın oyuncusu Ollie Watkins, söz konusu isimler arasında İsmail Kartal'ın özellikle istediği golcü olarak dikkat çekiyor.
Kadro kalitesinde rakiplerinin önüne geçmek ve hem Süper Lig hem de Avrupa'da ses getirmek isteyen Fenerbahçe, forvet transferiyle sadece gol sorununu değil, takım gücünü de artırmanın hedefinde. Sarı-lacivertliler, takımı bu seviyeye çıkaracak bir yıldızı İstanbul'a getirmeyi planlıyor./ kaynak: haber7
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