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Aktüel

Hindistan'ın Assam eyaletinde toprak kaymalarında 20 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:09:10 -
Hindistan'ın Assam eyaletinde toprak kaymalarında 20 kişi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, son günlerde şiddetli yağışların etkisi altında olan eyaletin güneyindeki Barak Vadisi bölgesinin 3 farklı kesiminde toprak kaymaları oldu.

Kaynaklar, Cachar'de 7, Hailakandi'de 7, Karimganj bölgesinde de 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Assam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerden yaklaşık 372 bin kişinin etkilendiği ve selden en ağır etkilenen bölgenin de Goalpara olduğu kaydedildi.





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