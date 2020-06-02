Hindistan’ı Nisarga Kasırgası’nın vurması bekleniyor

Mayıs ayında Amphan Kasırgası’nın vurduğu Hindistan’ın batı kesimini bu kez Nisarga Kasırgası’nın vurması bekleniyor.

Korona virüs salgını ile mücadele eden Hindistan’ı bir yandan da kasırgalar vuruyor. Hindistan, Amphan Kasırgası’ndan yaklaşık

3 hafta sonra yeni bir kasırga ile karşı karşıya. Nisarga Kasırgası’nın Hindistan’ın Maharashtra sahilini vurması bekleniyor. Nisarga Kasırgası’nın, 20 Mayıs’ta etkili olan Amphan Kasırgası’ndan daha az etkili olması bekleniyor. Kasırganın etkili ile rüzgarın saatteki hızının 105 kilometreye kadar ulaşabileceği ifade ediliyor.

Hindistan’da Nisarga Kasırgası öncesi, denize açılan balıkçı tekneleri de uyarıldı. Rüzgarın şiddetinin arttırabileceğini ifade eden yetkililer, balıkçıları geri dönmeleri çağrısında bulundu. Sahil Güvenliğin uyarılarını dikkate alan balıkçılar ise sahile geri göndü.