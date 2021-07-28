Hindistan'dan tansiyonu yükseltecek Keşmir açıklaması

Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Nityanand Rai, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan parlamentosunda Cammu ve Keşmir için eyalet statüsü kararının uygun bir zamanda alınacağını ifade etti.

Rai, ayrı bir açıklamada, Cammu ve Keşmir'deki terör olaylarının 2020'de 2019'a kıyasla yüzde 59 ve bu yıl hazirana kadar da yüzde 32 azaldığını söyledi.

Rai, hükümetin teröre karşı sıfır tolerans politikası benimsediğini sözlerine ekledi.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu ve Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu ve Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.