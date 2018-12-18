Hindistan'dan skandal: Keşmir'de Müslüman liderler tutuklandı!

Hint polisi sivillerin öldürülmesine karşı düzenlenecek protestoları bastırmak amacıyla birçok yolu trafiğe kapattı, sokaklardaki asker ve polislerin sayısı arttırıldı.

"Hint askerleri Keşmirlileri öldürüyor"

Güvenlik güçleri ayrıca Muhammed Yasin Malik ve Mirveys Ömer Faruk isimli bağımsızlık yanlısı iki lideri tutukladı. Hint güvenlik güçlerince gözaltına alındığı sırada konuşan Malik, "Hint askerler Keşmirlileri öldürüyor. Onlarca son yıllarda bizi çılgınca öldürüyorlar" ifadelerini kullandı. Bir diğer lider Seyyid Ali Şah Geylani de ev hapsine alındı.

Hint güçleri Keşmir'de alarm durumuna geçti

Keşmir'in başkenti Srinagar'ın ana yollarına barikat kuran askerler ve Hindistan yanlısı silahlı güçler, askeri karargahlara çıkan yollarda güvenlik önlemlerini yükseltti, devriyeleri arttırdı ve alarm haline geçti. Srinagar ve çevresinde toplu taşıma hizmetleri askıya alındı ve internet erişimi de kesildi.

Keşmir halkına 'uzak durun' çağrısı

Ordu, Keşmir halkına 'ulusa karşı olan gruplardan uzak durun' uyarısında bulundu. Ordu ayrıca, Keşmirli aktivistlerin protesto çağrılarını 'siviller ordu ile karşı karşıya getirilmek isteniyor' şeklinde değerlendirdi.

Hint güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalede bulunuyor: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yer alan Pulwama kasabasını kuşatan Hint güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı Keşmirli 'direnişçiler' arasında çıkan çatışmada 3 Keşmirli ve bir asker hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bölgede Hindistan yönetimi karşıtı gösteri düzenlenmiş, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında 7 sivil hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin kalabalığın üzerine ateş açtığını belirtti.

Kaynak: Euronews