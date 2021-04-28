Hindistan’dan Siyonist taktiği; haksız, hukuksuz tutuklama!

Yeni Akit Ankara

Uluslararası örgütlerin Hindistan yönetiminin baskılarına müdahale etmesi için, Keşmirli savunuculuk grubu ve Keşmir Hukuk Forumu (LFOVK) Perşembe günü Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), BM Özel Raportörleri, İİT İnsan Hakları Komiseri, Uluslararası Hukukçular Komisyonu’na acil bir çağrı yaptı. İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) yanı sıra diğer insani yardım kuruluşları ve bireyler, Keşmirli siyasi tutukluların serbest bırakılması için Hindistan yönetimine baskı yapacak.

Tutuklular arasında Keşmirli kadın siyasiler de var!

Hindistan yönetimi, Hindistan işgali altındaki Keşmir'deki hapishanelerde ve meşhur Tihar hapishanesi de dahil olmak üzere Hindistan hapishanelerinde birkaç Keşmirli siyasi tutukluyu hapse attığı belirtildi. Keşmirli siyasi mahkumlar arasında, Hindistan Cumhuriyeti'nin Asiya Andrabi, Nahida Nasreen ve Fahmeeda Sofi dahil olmak üzere üç kadın Keşmirli siyasinin de olduğu öğrenildi.

“Ceza davası yok”

Keşmir Hukuk Formu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Keşmirli siyasi tutukluları COVID-19'dan kurtarmak bir önceliktir ve Hindistan bu Keşmirlileri BM tarafından tanınan kendi kaderini tayin hakkını yerine getirmek için hapse attığından insani yardım kuruluşları bu konuda öncülük etmelidir. Onlara karşı ceza davası yok. Hindistan'ı BM tarafından belirlenmiş ihtilaflı Jammu ve Keşmir bölgesinde işlenen suçlardan sorumlu tutmanın tam zamanı, böylece sıradan Hintliler herkesin sağlık olanaklarının mevcut olduğu bir yaşam sürsün” dedi.