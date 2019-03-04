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Hindistan'dan savaş paniği: 10 günlük cephanemiz var!

'Keşmir krizi' yüzünden Pakistan’la savaşın eşeğine gelen Hindistan hükümetinden acı bir itiraf geldi. Hükümet yetkilisi, “Hindistan ordusunun askeri kapasitesi savaşa 10 gün dayanabilir” dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 20:07
Hindistan'dan savaş paniği: 10 günlük cephanemiz var!

Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan'dan acı itiraf: “Savaş çıkarsa 10 günlük yetecek cephanemiz var.”

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Hindistan Meclisi Daimi Savunma Komitesi üyesi Gaurav Gogoi, teçhizatın yüzde 68'inin eski olduğunu söyledi.Gogoi, "Ordumuz modern cephaneden yoksun ama 21. yüzyıl düzeyinde askeri operasyonlar düzenlemek zorunda kalıyor" dedi. Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan Keşmir gerilimi sonrası, iki nükleer gücün askeri kapasiteleri gündeme gelmişti. Pakistan geçtiğimiz ay Keşmir'de uçağını düşürdüğü Hint savaş pilotunu gözaltına almış, daha sonra 'barış jesti' olarak serbest bırakmıştı.

Hint pilot tek parça geri döndü ancak Sovyet döneminden kalma ihtiyar uçağı onun kadar şanslı değildi.

Neden cephaneyi modernleştiremiyorlar?

NYT'nin haberine göre, Pakistan'ın askeri gücü Hindistan'ınkinin iki katı.Hindistan'da bütçe yönetiminin yetersizliği ve silah alımı gibi konuların bürokrasiye takılması da orduyu zayıflatan başlıca sorunlar.

Öte yandan deniz, kara ve hava güçleri de bir ortaklık değil rekabet içinde.Hint yetkililer 2018'de askeri bütçesini 45 milyar dolar olarak açıkladı.Ancak Hindistan'ın bu bütçenin önemli bir kısmını 1.2 milyon aktif görevdeki askerin maaş ve emekliliğine ayırması sonucu cephanenin yenilenmesi için kullanılabilecek para 14 milyar dolarla sınırlı.Ordunun modern silahlar alması için asker kapasitesini azaltması da o kadar kolay değil.oluşturduğu imkanları, kronikleşen istihdam sorununa bir çare olarak da görülüyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:22
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