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Gündem Hindistan'dan olay çıkış! Fransız savaş uçaklarını yerden yere vurdular
Gündem

Hindistan'dan olay çıkış! Fransız savaş uçaklarını yerden yere vurdular

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın da Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçaklarını yerden yere vuran Hindistan, Rus Su-57 savaş uçağı satın almayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:44:00 -
Hindistan'dan olay çıkış! Fransız savaş uçaklarını yerden yere vurdular

Hindistan'ın Fransız Rafale savaş uçağı satın almaktan vazgeçtiği öğrenildi. Rafale savaş uçağını satın alınmasının para kaybı olarak nitelendiren Hindistan'ın Rus beşinci nesil Su-57 savaş uçağı satın almayı planladığı bildirildi.

Rafale savaş uçakları hayal kırıklığına uğrattı

Fransız savaş uçaklarının savaş nitelikleri ve maliyeti açısından Hindistan'ı hayal kırıklığına uğrattığı bu nedenle uçakların satın alımından vazgeçildiği öğrenildi.

Çin ile Hindistan arasında yaşanan gerginliğe dikkat çeken Rus savunma sanayi uzmanı Igor Korotchenko, "Hindistan'ın askeri uçak filosunu yenilemesi Çin ile son zamanlarda yaşanan çatışmalardan sonra önemli bir ihtiyaç haline geldi. Hindistan Hava Kuvvetleri olası bir çatışmaya karşı hazırlıksız olduğunu gösterdi" yorumunda bulundu.

İşe yaramadığı için vazgeçilen Rafale savaş uçakları için Yunanistan'ın Fransa'ya 2,3 milyar avro ödeyeceği bildirilmişti.

Fransa'nın "satılamayan" uçağı: Rafale

Fransa, Rafale tipi savaş uçaklarını üretime geçtikten sonraki 10 yılda bir çok ülkeyle satış müzakereleri yürütmesine rağmen ihraç etmeyi başaramadı. 2004’ten itibaren, İsviçre, Hollanda, Güney Kore, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Brezilya ile satış için görüşmeler gerçekleştirilmiş fakat başarılı olunamamış, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande dönemlerini kapsayan bu uzun bekleyiş, seri şekilde ticari başarısızlıklarla sonuçlanmış, Rafale’lerin Fransa’daki adı 'satılamayan uçak' olarak kayda geçmişti.

star.com.tr

 

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