Hindistan'dan faiz artışı sinyali

8 yılın en yüksek enflasyonu ile mücadele eden Hindistan'da, Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz artışı sinyali geldi.

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, bankanın gelecek birkaç toplantıda faiz artırmayı istediğini belirtti. Das, faiz artışının yüzde 5,15'i aşmasının çok kesin olmadığını da söyledi.

Birkaç yıl içinde likidite koşullarının normalleşeceğini belirten Das, burada normalleşmenin büyüme-enflasyon ilişkisine bağlı olduğunu belirtti.

Hindistan’da enflasyon, merkez bankasının artan fiyatları dizginleme ve ekonomik toparlanmayı koruma çabalarına yeni bir darbe vurarak art arda yedinci ayında da yükselerek 2014 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Merkezi İstatistik Bürosu’ndan yapılan açıklamada enflasyonun Nisan ayında yüzde 7,79’a yükseldiği belirtildi. Bloomberg'ün ekonomistlerle yaptığı anketinde medyan beklenti yüzde 7,42 olarak gerçekleşmişti.

Ülkede enflasyonun dört aydır merkez bankasının hedef seviyesi olan yüzde 2-6 aralığının üstünde gelmesi geçen ay sürpriz bir faiz artışı kararına neden olmuştu. Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das geçtiğimiz aydan beri artan fiyatları dizginlemenin büyümeyi desteklemekten daha önemli bir öncelik olduğunun altını çiziyor.

Rupiye müdahale

Hindistan Merkez Bankası para birimi rupiyi desteklemek için Döviz piyasasında olacağını açıklamıştı.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir kaynak, Hindistan Merkez Bankası’nın rupiyi, rekor düşük seviyeye gerilemesinin ardından savunmak için döviz piyasasına müdahale ettiğini söyledi.

Kaynak Hindistan Merkez Bankası’nın ciddi ölçüde döviz rezervi bulunduğunu ve maliyeti ne olursa olsun para birimini savunmaya hazır olduğunu söyledi.