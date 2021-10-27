  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindistan'dan Çin'e sert tepki
Dünya

Hindistan'dan Çin'e sert tepki

Hindistan'dan Çin'in kabul ettiği yeni sınır yasasına tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 19:08:00 -
Hindistan'dan Çin'e sert tepki

Hindistan, Çin'in kabul ettiği yeni Kara Sınırları Yasası'na tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi, Çin'de kabul edilen yeni yasaya ilişkin, Pekin yönetiminin iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde durumu tek taraflı olarak değiştirebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini söyledi.

Hindistan ve Çin'in daha önce aralarındaki sınır anlaşmazlığının adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunması konusunda anlaştığını belirten Bagchi, yasanın bu düzenlemeleri etkilememesini ümit ettiğini dile getirdi.

Sözcü Bagchi, yeni yasanın, sınır bölgelerinde barış ve huzuru tehdit etmemesini umduğunu ifade etti.

Çin'in kabul ettiği yeni sınır yasası

Çin'de 24 Ekim'de sınırları yasa dışı yollardan geçenlere karşı silah kullanımına izin veren yasa kabul edilmişti. Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin onayladığı yeni sınır güvenliği yasasının 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kara Sınırları Yasası, kolluk kuvvetlerinin, can veya mal güvenliğini tehlikeye atabilecek saldırıda veya başka şiddet içeren hareketlerde bulunan sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara karşı silah kullanmasına izin verirken, sınır boyunca her türlü insansız ve microlight hava aracının kullanımını yasaklıyor.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın
Dünya

Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın

Türkiye'ye S-400 aldığı gerekçesiyle yaptırım tehditlerinde bulunan ABD'deki senatörler, Hindistan'ın bu konudan muaf tutulmasını istedi...
Kadın - Aile

"Bitki çayları ile 'Şifa bulacağım' diye sağlığınızdan olmayın"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İLAFAR Araştırma Grubu Sorumlusu Doç. Dr. Gülin Renda,..
Suudi Arabistan Türkiye’nin dost ülkesi için harekete geçti
Dünya

Suudi Arabistan Türkiye’nin dost ülkesi için harekete geçti

Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan’a nakit ve petrol desteği sağlayacağı aktarıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay