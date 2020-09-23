  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 35'e çıktı
Aktüel

Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 35'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:16:15 -
Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 35'e çıktı

ANKARA (AA) - Hindistan'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Maharaştra eyaletinin ve ülkenin ticari başkenti Mumbai yakınındaki Bhiwandi bölgesinde 21 Eylül Pazartesi günü çöken binadan 15 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

Ölü sayısı 35'e çıktı.

Yetkililer, en az 8 kişinin halen enkazın altında olduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çöken binada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş indirim bekleniyor.

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
22 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 639 oldu. 1692 kişiye daha korona..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı